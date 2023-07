Agnieszka Pilaszewska nagle przestała grać Alinę w "Miodowych latach". Część fanów bojkotowała serial Polsatu

Agnieszka Pilaszewska, czyli słynna Alina z "Miodowych lat", w serialu Polsatu była perfekcyjna. Wydawać by się mogło, że to była rola pisana specjalnie dla niej. Jako żona granego przez Cezarego Żaka tramwajarza Karola Krawczyka z miejsca uznana została za aktorskie objawienie. Tym bardziej wielkim szokiem było to, że Agnieszka Pilaszewska nagle przestała grać Alinę w serialu "Miodowe lata". W tej roli zastąpiła ją prawdziwa żona... Cezarego Żaka. Wielu widzów był rozsierdzonych takim obrotem sprawy. Część fanów nawet bojkotowała z serial z udziałem Katarzyny Żak, która przecież także jest znakomitą aktorką. Po wielu lata Agnieszka Pilaszewska w rozmowie z portalem Plejada cofnęła się o ponad 20 lat i w końcu odniosła się zmiany odtwórczyni roli Aliny.

Agnieszka Pilaszewska twierdzi, że nie zrezygnowała z gry w serialu "Miodowe lata"!

"Miodowe lata" okazały się wielkim sukcesem. Serial Polsatu bił rekordy popularności. Dziennikarz Plejady zapytał Agnieszkę Pilaszewską o to, dlaczego zrezygnowała z udziału w produkcji. Aktorka zaskoczyła odpowiedzią. Według niej wcale nie zrezygnowała z grania Aliny! Widać jednak, że mówi o tym niechętnie. - Nie zrezygnowałam z grania w "Miodowych latach", żaden aktor nie może sobie pozwolić na zerwanie kontraktu. Myślenie, że jest inaczej, jest naiwne. Nie wracajmy do tego, bo do niczego nas to nie doprowadzi - stwierdziła krótko w 2022 roku. - To wydarzyło się 25 lat temu. Jesteśmy z Cezarym Żakiem w dobrych relacjach. Uwielbiałam spędzać z nim czas i nic się nie zmieniło. Amen - zapewniła aktorka. W naszej galerii zobaczysz, jak Agnieszka Pilaszewska zmieniała się od czasu serialu "Miodowe lata".

