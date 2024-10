Jerzy Antczak przekazał pilne informacje o pochówku Jadwigi Barańskiej. Będą dwa pogrzeby

Jadwiga Barańska zmarła 25 października 2024 roku w Stanach Zjednoczonych, zaledwie cztery dni po swoich 89. urodzinach. Gwiazda przez lata pracowała zarówno w Polsce, jak i za granicą, a w późniejszych latach wyemigrowała wraz z mężem do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuowali pracę twórczą i angażowali się w życie polskiej emigracji.

Kilka dni temu portal ShowNews przekazał rozczarowujące wielu fanów informacje, że wielka gwiazda nie zostanie pochowana w Polsce. Przeszkodą miały być formalności związane z przewiezieniem prochów aktorki do ojczyzny. Teraz Jerzy Antczak przekazał zupełnie inne wiadomości. Jadwiga Barańska zostanie w najbliższym czasie pochowana w Los Angeles, ale rodzina gwiazdy ma w planach zorganizowanie drugiego pogrzebu Jadwigi Barańskiej - w Polsce.

Jak poinformował Jerzy Antczak, uroczystości miałyby odbyć się za rok, w dniu 90. urodzin gwiazdy, czyli 21 października 2025 roku:

Kochani, chciałem Was powiadomić o tym dniu, kiedy będzie znana data pogrzebu Jadzi. Ale ponieważ decyzja ta jest przesunięta, robię to dzisiaj. Otóż będą dwa pogrzeby, ten w miejscu Jadzi i mojego zamieszkania to jest Los Angeles i ten drugi - w Polsce. Chcemy z Mikołajem (syn Jadwigi Barańskiej i Jerzego Antczaka - przyp.red) przywieźć do kraju prochy Jadzi, aby spoczęła na zawsze w kraju, który jest jej i moją ojczyzną. Pragniemy, aby pogrzeb odbył się w Polsce 21 października 2025 roku, w dniu urodzin Jadzi. Proszę Was, wysyłajcie mi dobre wibracje, abym dotrwał do tego dnia. Kocham Was dozgonnie, wasz Jerzy.