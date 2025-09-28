Jerzy Połomski zmarł 3 lata temu. Zostawił po sobie wielki majątek. Teraz wyszło na jaw, kto się tym cieszy

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-09-28 15:11

Jerzy Połomski zmarł 14 listopada 2022 roku. Pozostawił po sobie ogromne grono pogrążonych w żałobie fanów oraz wielki majątek. Co się stało się z jego wartym miliony mieszkaniem na warszawskim Mokotowie? Czy powstanie miejsce jego pamięci? Była menadżerka Połomskiego wydała oficjalne oświadczenie. I zrobiło się ciekawie.

Jerzy Połomski zmarł 14 listopada 2022 roku w Domu Aktora w Skolimowie. Uwielbiany wokalista uzbierał przez życie pełne wielkich sukcesów spory. Pozostawił po sobie domek na wsi, duże mieszkanie w Warszawie i mnóstwo cennych, także muzycznych pamiątek. Kto się zajął schedą po legendarnym piosenkarzu?

Leśniczówka Połomskiego w rękach dziennikarza TVN

Letniskowy domek Jerzego Połomskiego, zwany "Połomką" leży w odległości zaledwie 30 km od Warszawy. Kupił go Krzysztof Miruć, znany z programu "Zgłoś remont" TVN. Dziennikarz na co dzień mieszka w kawalerce w stolicy, a dom Połomskiego to jego "działka". Ale największym, materialnym skarbem po piosenkarzu jest jego duże warszawskie mieszkanie. Kto je przejął?

W 106-metrowym, pięknym apartamencie w Warszawie Połomski mieszkał ponad 50 lat. Lokum mieści się na 3. piętrze kamienicy na ulicy Narbutta na Starym Mokotowie. Trzy lata temu warte był ok. 3 milionów złotych, a ceny cały czas rosną!

Menadżerka i muzeum mają powody do radości

Pojawiały się plotki, że w mieszkaniu Połomskiego powstanie miejsca pamięci po nim. Prawdę - choć jak się okazuje niecałą - ujawniła Violetta Lewandowska w wywiadzie dla Glampress.pl.

Mieszkanie jest w rękach prywatnych i tak pozostanie. Plotki o tym, że ma tam powstać prywatna izba pamięci, nie są prawdą

- wyjaśniła Lewandowska. 

Tyle, że , menadżerka legendy polskiej piosenki nie wspomniała, że te "prywatne ręce" to ona sama!

Cała sala zaśpiewa z nami?

Według słów menadżerki Połomskiego, niedługo przed śmiercią przepisał on na nią mieszkanie. Lewandowska miała też zająć się jego pogrzebem. Pamiątki po Połomskim menadżerka miała przekazać do Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu. Wśród nich można znaleźć prawdziwe skarby: dyplomy, statuetki, scenariusze występów, kalendarze i słynne przeciwsłoneczne okulary wokalisty.

Do muzeum trafiło m.in. kilkadziesiąt kronik zawierających zdjęcia artysty od lat 50-tych XX w. do 2017 r., a także kilka tysięcy dokumentów, umowy, listy, teksty piosenek, plakaty oraz nagrody, płyty i pamiątki z zagranicznych tras koncertowych. Obecnie obiekty są spisywane i digitalizowane, część natomiast zostanie poddana konserwacji

- poinformowało Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu.

Czy powstanie w tym miejscu wystawa poświęcona Połomskiemu? Być może posłuchamy tam największych przebojów artysty, jak choćby "Cała sala śpiewa z nami". 

