Jessica Alba ma 44 lata, a jej córka 17. Na ślubie roku to mama wyglądała młodziej niż córka!

Jessica Alba w kwietniu skończyła 44 lata, ale absolutnie nie wygląda na swój wiek. Wydaje się, że w ciągu ostatnich dwóch dekad gwiazda nie postarzała się ani o dzień. Wciąż może poszczycić się młodzieńczą urodą, a na jej twarzy nie widać zmarszczek. Naprawdę trudno w to uwierzyć, że starsza z córek Alby ma już 17 lat. Co ciekawe, gdy mama i córka pozują razem, to Alba wygląda młodziej. Jak to możliwe?