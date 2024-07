Jeszcze nigdy się tak nie odsłoniła?! Sylwia Grzeszczak wrzuciła foto w kostiumie kąpielowym. Podziwiamy formę!

Sylwia Grzeszczak w ostatnim czasie prezentuje znakomitą formę muzyczną. Jej kolejne single osiągają najwyższe miejsca na listach przebojów, a koncerty przyciągają tłumy fanów. Najnowszy singiel "Och i ach" okazał się kolejnym wielkim sukcesem stworzonym we współpracy z byłym już ukochanym Liberem. Para w ubiegłym roku ogłosiła rozstanie, ale tylko na gruncie prywatnym. Zawodowo wciąż się wspierają i kooperacja ta przynosi wspaniale rezultaty.

Zobacz też: Co za emocje! Poruszona Grzeszczak przerwała występ Kozidrak! "Nam nie jest łatwo"

Sylwia Grzeszczak zapozowała kostiumie kąpielowym

W przerwie między koncertami Sylwia Grzeszczak postanowiła wyskoczyć na kilkudniowe wakacje. W relacji na Instagramie pokazała kilka prywatnych fotek z przepięknego miejsca, które kojarzy jej się z dzieciństwem. Top jedna z niewielu okazji, by zobaczyć gwiazdę bez scenicznego anturażu. Na początku roku pokazała się w letniej stylówce, bez makijażu i sztucznych rzęs, co wywołało ogromny entuzjazm wśród fanów. Tym razem poszła o krok dalej. Wokalistka zdecydowała się pokazać fanom w kostiumie kąpielowym. Do zdjęcia zapozowała nad brzegiem morza. Jej stopy obmywały spienione fale, a włosy rozwiewał wiatr. Sylwia Grzeszczak wybrała tego dnia czarny, jednoczęściowy kostium, który pięknie podkreślał jej idealną sylwetkę. Trzeba przyznać, że sylwetkę ma do pozazdroszczenia - smukłe ciało, długie nogi i opalona skóra to najlepsza wakacyjna kreacja. Sami zobaczcie.

Zobacz też: Sylwia Grzeszczak wyjechała w monstrualnej furze. To nie samochód, to dom na kółkach!

i Autor: Instagram

SYLWIA GRZESZCZAK o Motylach, lataniu i planach na album! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.