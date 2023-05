Joanna Jabłczyńska została poniżona przez wielkiego gwiazdora. Niewiarygodne, jak można było ją tak potraktować

Znany gwiazdor wyśmiał Joannę Jabłczyńską. Poniżył ją na oczach wszystkich

Joanna Jabłczyńska z powodzeniem łączy karierę aktorką z pracą w kancelarii prawnej. Gwiazda ma na swim koncie wiele ról. Grała między innymi w "Tylko mnie kochaj", "Nigdy w życiu" oraz "Dlaczego nie". Sławę przyniosła jej jednak rola w serialu "Na Wspólnej". Mimo wielu ról i szerokiego grona fanów gwiazda nie zawsze czuła wsparcie. Joanna Jabłczyńska w wywiadzie dla Meloradia przyznała, że zdarzyła się kiedyś nieprzyjemnego sytuacja. Kobieta będąc na planie jednej z produkcji filmowych spotkała gwiazdora, którego darzyła szacunkiem i sympatią. Spotkanie nie przebiegło jednak w miłej atmosferze. Gdy podeszła się do niego przywitać mężczyzna zareagował bardzo niemiło. "Powiedziałam: "Dzień dobry", zachwycona, że go poznam, na co usłyszałam: "A ona co tutaj robi. Tyle jest aktorów po szkole, a wy bierzecie amatorów?". Tak mi się cholernie przykro zrobiło" - wspomina Jabłczyńska. Aktorka przyznała, że krytyka na oczach całej ekipy filmowej była dla niej wyjątkowo nieprzyjemna i Całkowicie straciła cały szacunek wobec gwiazdora.

