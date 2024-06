Joanna Opozda będzie musiała oddać aż 150 tys. zł?! Złamała prawo. "Wybrała zyski"

W warszawskim sądzie toczy się sprawa przeciwko celebrytom, którzy nielegalnie reklamowali w internecie alkohol. Jedną z oskarżonych jest Joanna Opozda (35 l.), która znów nie pojawiła się w sądzie. W tym czasie opalała się na Mazurach. Aktywista Jan Śpiewak (37 l.) uważa, że to lekceważenie wymiaru sprawiedliwości i apeluje do aktorki, by wreszcie ujawniła, ile zarobiła na łamiącej prawo reklamie. Nieoficjalnie mówi się bowiem, że to aż 150 tys. zł.