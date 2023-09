Joanna Opozda spędza wakacje w Turcji. Tym wpisem wygadała, kto jej towarzyszy. "Jest bosko!"

Zostało jej 10 procent żołądka. Prezenterka TVN przeszła poważną operację. Mówi wprost: "To był koszmar"

Joanna Opozda od kilku miesięcy nie ma łatwego życia. Batalia z Antonim Królikowskim wydaje się nie mieć końca. Co jakiś czas byli partnerzy piorą publicznie swoje prywatne brudy. Asia po rozstaniu z mężem samodzielnie wychowuje syna Vincenta. Aktorka nie kryje, że od kiedy została mamą, to właśnie jej syn stanowi centrum jej świata. Swoje siły Joanna Opozda regeneruje podczas rajskich wakacji. Początek września postanowiła spędzić w ciepłej Turcji, a dokładniej w miejscowości Antalya. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć z tego wyjazdu na jej Instagramie. "Jest bosko! Piękne ogrody, morze, pyszne jedzenie. Jestem tu dopiero parę godzin, a już czuję się naładowana pozytywną energią" - pisała przeszczęśliwa. Fani jak zwykle zastanawiają się, z kim piękna aktorka wybrała się na urlop. W końcu pytanie zadał aktor i kolega Opozdy, Mateusz Banasiuk. "To Vincent zrobił takie ładne zdjęcia?" - zapytał Mateusz Banasiuk. "Tak" - odpowiedziała krótko Asia Opozda.

Joanna Opozda spędziła upojną noc z młodszym chłopakiem