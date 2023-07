Aktorka szalała w centrum stolicy!

Tak imprezuje Joanna Opozda. Szampan i półnagie tancerki! Co ona wyprawiała na środku ulicy?! [ZDJĘCIA]

Jak się bawić, to się bawić. Joanna Opozda drugiego lipca skończyła 35 lat, ale imprezę urodzinową zorganizowała dopiero w miniony weekend. Aktorka będąca w separacji z Antkiem Królikowskim (34 l.) znów korzysta z życia pełnymi garściami. Gwiazda zaprosiła przyjaciół do modnego klubu w Warszawie. To była noc pełna wrażeń. Zobaczcie, jak imprezuje Joanna Opozda w naszej galerii.