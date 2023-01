Joanny Opozdy nie wpuszczono do kawiarni z Vincentem. Zrobiła się afera, aktorka wydała sprostowanie!

Kilka dni temu Joanna Opozda poinformowała na swoim profilu na Instagramie, że nie została wpuszczona z rocznym Vincentem do jednej z popularnych krakowskich kawiarni. W Kociarni, bo tak nazywa się to miejsce, na co dzień mieszkają futrzaści podopieczni Fundacji Kocia Akademia. Osoby, które z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na przygarnięcie kociaka, mają możliwość spędzenia miłych chwil w towarzystwie tych czworonogów. Podobnie jak w innych kocich kawiarniach, również w Kociarni obowiązują ograniczenia wiekowe. Jak możemy dowiedzieć się ze strony i mediów społecznościowych tego miejsca, mogą do niego wejść wyłącznie osoby dorosłe oraz dzieci w wieku szkolnym za okazaniem ważnej legitymacji. Wszystko to ze względów bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i kotów. Joannie Opozdzie umknęła ta informacja.

- Ktoś mi polecił to miejsce. Niestety nie wpuścili nas do środka. Nie wpuszczają dzieci, więc nie polecam innym mamom. Szliśmy na piechotę 30 minut - napisała na Instagramie.

Wkrótce również pracownicy kawiarni zabrali głos w sprawie. Na oficjalnym profilu Kociarni na TikToku pojawił się zabawny filmik, a w komentarzu dodano wyjaśnienie.

- Wyjaśniamy! Do kawiarni wpuszczamy dzieci w wieku szkolnym - za okazaniem legitymacji. Takie zasady ustaliliśmy ze względu na bezpieczeństwo kotów i dzieci - napisali.

Joanna Opozda wydała sprostowanie. Przyznała rację kawiarni: "jest to słuszne i mądre"

Joanna Opozda postanowiła skomentować artykuły na portalach plotkarskich, w których pisano, że została "wyproszona" z kawiarni. Kobieta poinformowała, że jej słowa zostały źle zinterpretowane.

- Nie zostałam wyproszona. Ja po prostu nie zostałam wpuszczona z moim synkiem, ponieważ jest za malutki, o czym poinformowałam moich obserwatorów, bo w ogóle będąc w Krakowie, pokazywałam przeróżne miejsca dla mam z dziećmi, co warto odwiedzić, czego nie warto. Uznałam, że nie każda mama tak jak ja będzie wiedziała o tym, że w kociej kawiarni jest limit dla dziecka, co, jak sobie przemyślałam, jest oczywiście słuszne i mądre - powiedziała.

Co więcej, kobieta przeprosiła za zamieszanie. To nie zdarza się często w środowisku showbiznesowym.

- Kto mnie zna, wie, że ja naprawdę bardzo kocham zwierzęta. [...] W życiu nie pomyślałabym, że ta informacja, bo to była informacja dla innych mam, zostanie tak negatywnie odebrana i rozdmuchana. [...] Jeśli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, bo w ogóle nie miałam tego na myśli. Ja bardzo szanuję takie miejsca, szanuję miejsca, które pomagają zwierzętom - dodała.

Szanujemy taką postawę!

Sonda Byłeś/aś kiedyś w kociej kawiarni? Tak i bardzo mi się podobało Tak, ale nie podobało mi się Nie, ale mam zamiar Nie i nie mam zamiaru

Używasz Thermomixa? Posłuchaj, jak z nim ROZMAWIAĆ!