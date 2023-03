To okropne, co spotkało Mateusza Damięckiego, gdy był dzieckiem. "Poczucie wstydu"

Janusz Józefowicz to niezwykle istotna postać w polskim show biznesie. Jego zawodowych osiągnięć nie sposób zliczyć, a flagowe dzieło "Metro" do dziś chętnie oglądane jest w teatrze "Studio Buffo", którego jest dyrektorem artystycznym. Józefowicz prywatnie był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Danutą ma dwoje dzieci, Kamilę i Jakuba. 16 sierpnia 2008 jego drugą żoną została jego wieloletnia partnerka, Natasza Urbańska, z którą ma córkę Kalinę. Para do dziś jest bardzo zżyta i podejmuje wiele aktywności zawodowych wspólnie. Co ciekawe, Józefowicz pierwsze kroki w karierze, za młodu, stawiał także w reklamach. Niektóre z nich są dosyć... zaskakujące. Jedna przykuła ostatnio uwagę internautów, a nagranie szybko stało się hitem.

Józefowicz w towarzystwie roznegliżowanych kobiet. Wideo w sieci! "Nie chce piersi"

Konto "Nostalgia" na Twitterze udostępniło nagranie z reklamy z udziałem młodego Józefowicza, które ma już 250 tys. wyświetleń! Wideo szturmem podbija sieć, a wszystko z uwagi na dość specyficzną aranżację.

- Czy ty wiesz, że Kaziutek w ogóle nie chce piersi? Woli soczki w Baltonie - mówi jedna kobieta do drugiej, obie roznegliżowane, jednej widać nawet piersi. - Tak, wolę, bo są zdrowe i smaczne - odpowiada nagle młody Józefowicz, grający w reklamie do produktu Baltona.

Fani są zaskoczeni. "Czy to Józefowicz?", pytają. "Dziś taka reklama by nie przeszła", "nie do pomyślenia", piszą inni. Chodzi po pierwsze o to, że w kobiecie występują roznegliżowane panie, a po drugie o to, jak dwuznaczny jest tekst, który wypowiadają. Zresztą, oceńcie sami, nagranie znajdziecie poniżej.

