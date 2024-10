Julia von Stein niczym perfekcyjna pani domu? Nie będzie łatwo!

Monika Olejnik podkresliła biust. Ale to, co miała na głowie, skradło show

Julia von Stein: Od "Królowych życia" do własnego programu

Julia von Stein (27 l.) zawdzięcza swoją popularność programom stacji TTV. Najpierw pojawiła się w "Królowych życia", a następnie w "Diabelnie boskich". Duże zainteresowanie wzbudza również branża w której działa Julia. Chociaż skończyła studia dziennikarskie, to na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu domu pogrzebowego. 27-latka jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 400 tysięcy internautów.

Niedawno ambitna celebrytka postanowiła spełnić swoje marzenia. Drogę ku ich spełnieniu dokumentuje w swoim vlogu, który można oglądać na Youtubie. W pierwszym odcinku 27-latka zdradziła, że na dobre porzuciła telewizję, by zająć się inną sferą show-biznesu.

Zobacz również: Julia von Stein szuka domu za kilkanaście milionów! Nie zamierza oszczędzać

Julia von Stein musiała przeżyć za 100 złotych

Julia jest dziedziczką fortuny i nie kryje się ze swoim zamiłowaniem do wystawnego życia. Celebrytka uwielbia drogie samochody, ubrania i torebki. W ostatnim odcinku swojego programu gwiazda musiała sprostać nietypowemu zadaniu i... przeżyć 24 godziny za 100 złotych. Dla przyzwyczajonej do luksusów Julii nie było to łatwe. Co więcej, nie mogła ona korzystać również ze swojego auta.

W nowym odcinku vloga będzie można zobaczyć, jak poradziła sobie z kolejnym zadaniem. Tym razem będzie musiała zmierzyć się z samodzielnym... gotowaniem! Czy celebrytka przyzwyczajona do luksusowego trybu życia przemieni się w perfekcyjną panią domu?

Zobacz również: Julia von Stein dostanie w prezencie kościół z cmentarzem? Zaskakująca propozycja ojca celebrytki

Luna jest milionerką! Za to urodę ma po mamie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Julia von Stein ma tatę, który mógłby być gwiazdą internetu