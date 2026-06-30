Julia Wieniawa nie do poznania! Nowa fryzura zrobiła z niej drugą Cindy Crawford

Wieniawa postawiła na wakacyjny hit! Fani nie mogą oderwać wzroku od jej włosów

Julia Wieniawa doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę. Aktorka, piosenkarka i influencerka od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych i najbardziej stylowych gwiazd młodego pokolenia. Każda zmiana w jej wyglądzie błyskawicznie staje się tematem numer jeden w sieci, a fani z uwagą śledzą każdy wpis na Instagramie. Tym razem celebrytka postawiła na odświeżenie fryzury. Nie zdecydowała się na radykalne cięcie ani odważny kolor. Zamiast tego wybrała wakacyjne refleksy, które sprawiły, że jej włosy nabrały głębi, objętości i efektu muśnięcia słońcem. To właśnie taka metamorfoza okazała się strzałem w dziesiątkę!

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Co za przemiana! Wieniawa pokazała nowe włosy. Efekt? Hollywood w czystej postaci

Na swoim instagramowym profilu Julia pokazała efekt wizyty w salonie fryzjerskim. Na nagraniu i zdjęciach prezentuje długie, pełne blasku włosy z delikatnymi, jasnymi refleksami. Całość wygląda niezwykle naturalnie, jakby promienie słońca same rozświetliły jej fryzurę podczas egzotycznych wakacji.

Nowy kolor od razu odmłodził i rozświetlił twarz gwiazdy. Fani błyskawicznie zaczęli zachwycać się metamorfozą, a wielu z nich zwróciło uwagę, że Julia przypomina jedną z największych ikon światowego modelingu lat 90. - Cindy Crawford. Trudno się dziwić takim porównaniom. Burza błyszczących włosów, zmysłowy makijaż i szeroki uśmiech sprawiły, że Wieniawa wygląda niczym supermodelka prosto z okładki luksusowego magazynu.

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Wakacyjne refleksy od kilku sezonów należą do największych fryzjerskich hitów. Nic więc dziwnego, że Julia również postawiła na ten trend. Efekt jest subtelny, ale robi ogromne wrażenie. Włosy wyglądają na zdrowsze, bardziej lśniące i pełne życia, a cała stylizacja zyskała lekkość i świeżość.

Nie od dziś wiadomo, że każda metamorfoza Wieniawy natychmiast staje się inspiracją dla tysięcy kobiet. Wystarczy jedno zdjęcie, by salony fryzjerskie zaczęły odbierać telefony od klientek proszących o fryzurę "jak u Julki". Wszystko wskazuje na to, że i tym razem będzie podobnie.

Gwiazda nie kryje, że lubi eksperymentować z modą i urodą, ale jednocześnie pozostaje wierna naturalnemu wizerunkowi. Zamiast szokujących zmian wybiera rozwiązania, które podkreślają jej urodę. Wakacyjne refleksy idealnie wpisały się w ten styl i sprawiły, że wygląda jeszcze bardziej promiennie.

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