Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka i influencerka, która zdobyła popularność dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl". Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd w Polsce. Oprócz aktorstwa rozwija także karierę muzyczną, wydając własne piosenki i teledyski. Jej styl oraz aktywność w mediach społecznościowych sprawiły, że stała się ikoną mody i inspiracją dla wielu młodych ludzi. Julia angażuje się również w liczne kampanie reklamowe i współpracuje ze znanymi markami. Niedawno gwiazda pojawiła się na wiosennej ramówce TVN, gdzie w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, coś, czego nikt się nie spodziewał.

Zobacz też: Gwiazdy poczuły wiosnę! Wieniawa owinęła się czarną taśmą, a Woźniak-Starak odsłoniła zgrabne nogi

Julia Wieniawa jest wulkanem energii. Jak wyznała aktorka w rozmowie z "Super Expressem", od dziecka mierzy się z neurorozwojowym zaburzeniem psychicznym, jakim jest ADHD. Jak twierdzi, pomaga jej ono w pracy. Ale, gdy wraca z nagrań czy koncertów, nie potrafi normalnie funkcjonować. Julia śpiewa, tańczy, recytuje. I ciągle jej mało.

Julia wyjawiła nam, że psycholodzy zdiagnozowali u niej ADHD. Gwiazda zdiagnozowała się, będąc już dorosłą osobą.

Sprawdziłam to jako dorosła osoba, sama byłam po prostu ciekawa. Pomyślałam: "Kurczę, wszyscy tak o tym gadają, parę osób mi to sugerowało". Bo tu bardziej chodzi o koncentrację i emocjonalność. Więc poszłam i zrobiłam test, a właściwie nawet dwa, bo jeszcze na zaburzenia osobowości, bo to często idzie w parze. I rzeczywiście wyszło, że mam to ADHD. Pani psycholog powiedziała mi, że w dużej mierze intuicyjnie jakoś tak ogarniałam swoje życie na tyle, że to ADHD mi aż tak nie przeszkadza. W życiu zawodowym wręcz mi pomaga. Ale prywatnie nie jest to łatwe - wyznaje "Super Expressowi" Julia.