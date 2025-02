Co za show!

Julia Wieniawa to jedna z tych gwiazd, które bardzo chętnie dzielą się w sieci informacjami na temat swojego życia prywatnego. Jakiś czas temu młoda gwiazda zapowiedziała, że już niedługo poleci poza granice Polski na krótki wypoczynek. Celebrytka przyznała, że urlop połączony będzie z dbaniem o zdrową sylwetkę. Będzie ćwiczyć, zdrowo się odżywiać i opalać. Tylko spójrzcie, jaki ma napięty grafik.

Tak Julia Wieniawa bawi się na swoim wyjeździe "zdrowotnym"

Dzień Julii Wieniawy na wyjeździe zaczyna się od porannego treningu aerobowego, który pozwala jej rozbudzić ciało i naładować energią na resztę dnia. Po intensywnym wysiłku czas na śniadanie – bogate w białko i błonnik, które dostarcza jej niezbędnych składników odżywczych i utrzymuje energię na wysokim poziomie. Następnie, kiedy słońce świeci, Julia spędza czas na opalaniu i czytaniu książek, ciesząc się chwilą relaksu w pięknej scenerii. Po odpoczynku wraca do aktywności fizycznej, wykonując kolejny trening, który pomaga jej utrzymać kondycję.

Na lunch wybiera posiłek pełen białka i błonnika, dbając o równowagę w diecie, by zaspokoić głód po treningu. Po południu, dla urozmaicenia dnia, decyduje się na jazdę konną, co stanowi dla niej zarówno formę aktywności fizycznej, jak i przyjemność. Po przygodzie na stadninie Julia uzupełnia swoją dietę o dodatkową porcję białka, by wspomóc regenerację organizmu. Wieczorem, po całym dniu, gwiazda delektuje się kolacją. Po ciężkim dniu w końcu pora na sen. Aktorka dosłownie padła!

Spędź z nami 1 dzień na naszym healthy tripie. A Wy? Jesteście team aktywne wakacje czy leżing&plażing? 1. Aeroby 2. Śniadanie bogate w białko i błonnik. 3. Opalanko & czytanko 4. Trening 5. Lunch bogaty w białko i błonnik. 6. Konna przygoda 7. Jeszcze więcej proteeeeiiiinek 8. Kolacja & fun - napisała w opisie nagrania Julia Wieniawa.

