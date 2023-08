Julia Wieniawa pławi się w luksusie. Nie uwierzycie ile płaci za noc w greckim hotelu. Kwota zwala z nóg!

Zaskakujące zmiany w The Voice Senior. Piotr Cugowski znika z anteny, w jury zastąpi go mega gwiazda

Julia i Nikodem są jedna z najgorętszych par show-biznesu. Zakochani wybrali się do Grecji, a tam rozkoszują się wszelkimi dobrodziejstwami, popijając drinki z palemką, pływając na jachtach, zażywając kąpieli słonecznych i szalejąc w Morzu Śródziemnym. Krótko mówiąc pławią się w luksusach i to dosłownie.

Wieniawa na wakacje w Grecji wydała krocie

Z relacji Wieniawy wynika, że zatrzymali się w hotelu Mileo Mykonos, gdzie doba dla dwóch osób to koszt minimum 2500zł. A jeśli do tego doliczy się dodatkowe atrakcje i jedzenie na mieści, to spokojnie jeden dzień na Mykenos kosztuje ich ponad 3000zł, a może nawet i 4000zł. Ale kto bogatemu zabroni?! W końcu przyjemności w życiu nie należy sobie odmawiać. Oboje każdego dnia intensywnie pracują, zarówno na planach filmowych, jak i w różnych innych projektach. Julka z pewnością szybko odrobi te wydatki na instagramowych reklamach.

Julia Wieniawa szczerze o karierze, filmie "Nie cudzołóż i nie kradnij" i Macie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.