Justyna Dobrosz-Oracz pozuje w kostiumie kąpielowym

Justyna Dobrosz-Oracz od lat obecna jest w mediach jako dociekliwa i bezkompromisowa reporterka polityczna. Tym razem jednak nie wywołała dyskusji sejmowymi pytaniami, lecz... zdjęciem w stroju kąpielowym. Na Instagramie dziennikarki pojawiła się fotografia zrobiona nad basenem. Ujęcie w klasycznym, czarnym kostiumie kąpielowym natychmiast przyciągnęło uwagę obserwatorów.

Zrelaksowana, wypoczywająca i daleka od politycznego zgiełku – taka odsłona Justyny Dobrosz-Oracz zachwyciła wielu fanów.

Śliczne ujęcie pięknej twarzy ❤️❤️❤️

Bosko 🔥🔥🔥🔥🔥 piękności

Najpiękniejsza i najmądrzejsza dziennikarka!

Pani Justyno jak zawsze wygląda Pani pięknie

– czytamy w komentarzach pod najnowszym zdjęciem Dobrosz-Oracz.

Justyna Dobrosz-Oracz: silna osobowość i ikona dziennikarstwa

Justyna Dobrosz-Oracz nie od dziś uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych postaci w polskim dziennikarstwie politycznym. Po tym, jak w 2015 roku straciła pracę w Telewizji Polskiej, dołączyła do redakcji "Gazety Wyborczej", gdzie kontynuowała swoją działalność reporterską, zyskując dużą popularność w mediach społecznościowych. W 2023 roku powróciła do TVP, co odbiło się szerokim echem w branży medialnej.

Byłam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, więc to był mój podstawowy warunek - jak będę mogła dalej być sterem, żeglarzem i okrętem, to wchodzę na ten okręt i razem płyniemy

– mówiła Justyna Dobrosz-Oracz w rozmowie z Pudelek.pl.

Choć Justyna Dobrosz-Oracz znana jest głównie z ostrych pytań i bezpośrednich relacji z Sejmu, jej prywatne, wakacyjne zdjęcie pokazało zupełnie inną stronę – pełną ciepła i luzu. To rzadki widok, który momentalnie zyskał uznanie internautów.

