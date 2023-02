Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony 9" rozstali się?! Z sieci zniknęły ich wspólne zdjęcia

Edyta Górniak apeluje do hejterów Blanki. Mocne słowa diwy!

Justyna i Tomasz to para, która poznała za sprawą 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolnik niemal od razu poczuł miętę do 32-letniej Ślązaczki i szybko zaczął ją nazywać swoją faworytką. Po tym, jak jego gospodarstwo opuściła 27-letnia Katarzyna, Tomasz postanowił odesłać do domu również 23-letnią Klaudię, aby móc poznawać się z Justyną już sam na sam. Na planie programu zakochani wyznali sobie miłość i planowali wspólne zamieszkanie, a w odcinku świątecznym Tomasz klęknął przed Justyną i poprosił ją o rękę! Kobieta przyjęła oświadczyny bez chwili zawahania.

Niestety, wiele wskazuje na to, że ich związek to już przeszłość. Z sieci zniknęły ich wspólne zdjęcia.

To koniec związku Justyny i Tomasza z "Rolnik szuka żony 9"? Usunęli wspólne zdjęcia

Justyna i Tomasz udzielali się na Instagramie i chętnie pokazywali internautom zdjęcia, na których są razem. W pewnym momencie wspólne fotografie zniknęły jednak z ich profilu. Niestety, taki krok najczęściej świadczy o zakończeniu relacji. Tak samo było w przypadku Tomka K. i Kasi, którzy niedawno potwierdzili rozstanie. Jak możemy zobaczyć, profil Justyny i Tomasza świeci pustkami. Pozostaje mieć nadzieję, że ta dwójka woli pielęgnować swoją miłość w spokoju i nie chce mieć medialnego związku. Jak jest naprawdę, dowiemy się zapewne w najbliższym czasie.

i Autor: IG/@9justyna0_tomasz

