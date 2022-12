i Autor: FB/@BadzmyRazem.TVP

"Rolnik szuka żony"

"Rolnik szuka żony 9": odcinek świąteczny. Manowska zapowiedziała niespodziankę! Będą zaręczyny?! [RELACJA NA ŻYWO]

Świąteczne odcinki "Rolnik szuka żony" to już tradycja. Jak co roku Marta Manowska odwiedzi pary, które powstały za sprawą randkowego show, aby towarzyszyć im w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. Wiadomo, że na widzów czeka niespodzianka!