Tak mieszkają Michał i Ada z "Rolnik szuka żony"! Ceglany dom otoczony zielenią. Zimą dzieje się tam magia

Ada i Michał to para, która poznała się za sprawą programu "Rolnik szuka żony". Michał przez długi czas wahał się między wyborem stonowanej i pracowitej Marty, którą podpowiadał mu rozum, a pełnej życia i optymistycznej Ady, którą podpowiadało mu serce. W końcu jednak młody rolnik poszedł za głosem serca. W finałowym odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Michał uklęknął przed swoją wybranką w baszcie nieopodal zamku w Kazimierzu Dolnym. Dziewczyna nie wahała się ani chwili! Obecnie zakochani mieszkają razem w domu rodzinnym rolnika we wsi Kalinówka-Basie na Podlasiu. Adrianna przeprowadziła się do swojego narzeczonego aż z Łodzi.

Tak wygląda dom Ady i Michała. Imponujące gospodarstwo i piękna posiadłość

Dom Michała od początku robił wrażenie. Widzowie mogli zobaczyć tę posiadłość zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. 130-hektarowe gospodarstwo rodziny Tyszków jest naprawdę imponujące. Jego główną gałęzią jest hodowla krów mlecznych, których posiadają ok. 150 sztuk. Hodują również konie. Duży dom z czerwonej cegły otacza piękny, zadbany i pełen kwiatów ogród, który kandydatki Michała bardzo chwaliły. Latem na zewnątrz można zrobić grilla, wypocząć w cieniu drzew, a nawet wykąpać się w dmuchanym basenie. Zimą posiadłość zamienia się w niesamowitą, świąteczną krainę. W 2021 roku dom Michała odwiedzili dziennikarze TVP3 Białystok. Wszystko przez to, że mama chłopaka przystroiła go w…prawie osiemdziesiąt tysięcy ledowych lampek. Chłopak wyliczył, że było to siedem i pół tysiąca metrów lampek oraz osiemset metrów przedłużacza. Podobno w okresie świątecznym dom Tyszków odwiedza wiele osób, które chcą zobaczyć to Las Vegas w Kalinówce.

Wnętrza domu Michała i Ady są przytulne i ciepłe, urządzone w stylu retro. Wrażenie robi zwłaszcza bardzo elegancka, biała kuchnia.

