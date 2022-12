Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" nie są katolikami. Jak spędzą święta?

Tomek K. z "Rolnik szuka żony" planuje oświadczyć się Kasi?! Gdy zobaczyliśmy to zdjęcie, opadły nam szczęki!

Klaudia i Valentyn to para, która poznała się za sprawą 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Szybko stało się jasne, że przystojny kierownik budowy ma szansę stać się faworytem rolniczki z Podlasia. Klaudia odesłała dwóch pozostałych kandydatów do domu, aby móc w spokoju poznawać się z Valentynem. Pod koniec sezonu para rozmawiała już o wspólnym zamieszkaniu, a w finałowym odcinku dziewczyna powiedziała, że "dla niej finał będzie na ślubnym kobiercu". Plotki o tym, że w związku tej dwójki nie układa się dobrze, okazały się nieprawdą.

Klaudia i Valentyn w "Pytaniu na śniadanie". Zdradzili, jak będą wyglądały ich święta

Ostatnio para gościła w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedzieli o tym, jak zamierzają spędzić święta. Klaudia i Valentyn nie są katolikami, a wyznawcami prawosławia. Tradycje świąteczne osób prawosławnych różnią się od tradycji tych, które wyznają katolicyzm. Ich Boże Narodzenie przypada nie pod koniec grudnia, lecz na początku stycznia kolejnego roku. Para zdradziła, że zamierza spędzić je razem. Nie będzie to jednak jedyna okazja do świętowania, bwiemo tata Valentyna jest katolikiem. Zakochani zasiądą zatem do świątecznego stołu aż dwa razy.

- Tak, jak Klaudia, jestem prawosławny, ale mój tata jest katolikiem, więc święta obchodzimy też 24 grudnia - powiedział Valentyn.

- Teraz spędzamy święta u Valentyna, a w styczniu w moim domu rodzinnym - dodała Klaudia.

A jakie święta wy obchodzicie?