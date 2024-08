Justyna Steczkowska wygląda fenomenalnie. Jej figura przypomina ciało nastolatki, mimo że artystka ma już 52 lata. Formę życia zaprezentowała ostatnio w swoich mediach społecznościowych, pokazując się w skąpym bikini na różnych nagraniach. Na jednym z nich "wciska" ludziom garść tabletek, nie zapominając tym samym o zobowiązaniach reklamowych, bo całe wideo jest jedną wielką współpracą biznesową. - Są wakacje, ale chciałam wam przypomnieć o suplementacji. Pamiętajcie: dobra suplementacja to dobre życie, zdrowie i dobre samopoczucie - zachwala Justyna Steczkowska. - Cynk, wiadomo, skóra, włosy, paznokcie, podobnie jak selen, niezbędny dla naszego organizmu - wylicza. Potem wokalistka pokusiła się o ciekawą teorię dotyczącą suplementacji witaminy B12. - Nasza krew, krew to życie, a bez B12 jest to trudne. Więc B12 naprawdę warto brać na co dzień - stwierdziła. Nietrudno jednak sprawdzić, że - jak wskazują eksperci - dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12 jest niewielkie (średnio 2 mg), więc spokojnie można dostarczyć jej wraz z pożywieniem, zamiast łykać kolejną tabletkę. Na koniec Steczkowska zachwalała też ashwagandę, którą bierze "dla spokoju ducha". - To są moje podstawowe suplementacje diety - podsumowała.

Justyna Steczkowska w cieniutkim bikini wciska ludziom garść specyfików. Dzięki nim tak wygląda? "Dla spokoju ducha"

Justyna Steczkowska niejednokrotnie podkreślała w mediach społecznościowych, że dba o swoje ciało i dobre samopoczucie. Świetnej figury nie można jej zresztą odmówić, a ta nie bierze się przecież znikąd. Odpowiednia dieta, treningi, ale też wyrzeczenia i konsekwencja - Steczkowska z pewnością łączy każdy z tych aspektów. Czy suplementacja jest jednym z elementów? Tak można by wywnioskować z nagrania, choć z drugiej strony, skoro to współpraca reklamowa, to niczego nie można być pewnym. Warto dodać, że eksperci oczywiście nie negują zbawiennego wpływu odpowiedniej suplementacji, lecz powinna być ona skonsultowana z lekarzem i stosowana wyłącznie wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie z jakiegoś powodu dostarczyć organizmowi witamin w naturalny sposób, na przykład poprzez pożywienie.

