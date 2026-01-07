Już czas! Influencerka rodzi na oczach fanów? Zdjęcie Andziaks robi wrażenie

Para od lat należy do czołówki najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce. Ich codzienne życie, czyli: luksusowe wnętrza, podróże, markowe dodatki obserwuje wielu wiernych fanów. Majątek Andziaks i Luki szacuje się na miliony złotych, co pozwala im nie tylko na komfortowe życie, ale również na rozwijanie własnych projektów biznesowych. Niedawno influencerka otworzyła sklep online z herbatami i akcesoriami do parzenia napojów, który szybko zdobył popularność w sieci - jedni byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie. Teraz największe emocje budzi jednak poród Andziaks, do którego może dojść lada chwila!

Już czas! Influencerka rodzi na oczach fanów? Zdjęcie robi wrażenie

Od kilku miesięcy uwaga mediów i fanów skupia się na ciąży Andziaks. We wrześniu ubiegłego roku para zorganizowała efektowne przyjęcie, podczas którego ogłosili, że spodziewają się synka. Pomimo zaawansowanego stanu, influencerka nadal aktywnie tworzyła materiały wideo, które publikowała w mediach społecznościowych. W jednym z ostatnich vlogów opisywała sytuację, gdy nagle złapały ją skurcze, mimo bólu kontynuowała nagrywanie, pokazując fanom autentyczne emocje związane z przygotowaniami do porodu.

W środę Andziaks podzieliła się ujęciami ze szpitala. Czy to już? Na fotografii widać ją bowiem podłączoną do aparatury medycznej, trzymającą dłoń Luki. Pod postem napisała krótko: "Już czas!", dając fanom do zrozumienia, że moment narodzin synka jest tuż-tuż.

