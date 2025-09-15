Już wiadomo, co będzie polskim kandydatem do Oscara! To film Agnieszki Holland "Franz Kafka"

To ogromne wyróżnienie dla Agnieszki Holland, która reżyserowała tę międzynarodową produkcję. Odpowiada za nią nie tylko Polska, ale też Niemcy, Czechy i Francja.

Kafka jest dla mnie bardzo ważny i do Kafki mam stosunek bardzo osobisty. Kiedyś powiedziałam, że czuję, jakby był moim młodszym bratem, którym powinnam się zaopiekować – wyznała Agnieszka Holland w rozmowie z PAP Life.

Twórcy filmu podkreślają, że "Franz Kafka" to nie tylko obraz pisarza uznawanego za jednego z najważniejszych twórców XX wieku, ale również historia człowieka, którego niepokoje i rozterki są wciąż aktualne i mogą być szczególnie bliskie współczesnej młodzieży.

To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę - czytamy w uzasadnieniu.

"Franz Kafka" kandydatem do Oscara 2026

W główną rolę Franza Kafki w produkcji Holland wciela się niemiecki aktor Idan Weiss. Scenariusz stworzył Marek Epstein, który już wcześniej współpracował z Holland m.in. przy filmie "Szarlatan", również opartym na autentycznych wydarzeniach. W obsadzie znaleźli się także: Carol Schuler, Gesa Shermuly, Sebastian Schwarz, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark i Jenovefa Bokova.

W skład komisji wybierającej polskiego kandydata do Oscara weszli: producentka Ewa Puszczyńska (przewodnicząca), scenarzystka Agatha Dominik, dyrektorka PISF Kamila Dorbach, reżyser Bartosz Konopka, reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze, pianistka i kompozytorka Hanna Raniszewska, dziennikarz filmowy Krzysztof Spór, producent Krzysztof Terej oraz dziennikarka i dyrektorka artystyczna festiwalu Dwa Brzegi – Grażyna Torbicka.

W komisji zabrakło scenografki Katarzyny Sobańskiej. Po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej została ona wykluczona z udziału w obradach z powodu powiązania z jednym ze zgłoszonych filmów.

"Franz Kafka" - kiedy premiera?

98. gala wręczenia Oscarów odbędzie się za pół roku - w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku. Tymczasem premiera kinowa "Franza Kafki" w Polsce zaplanowana została na 24 października, światowa odbyła się 5 września.

Kto walczył o nominację jako polski kandydat do Oscara?

Komisja zdradziła, z jakimi produkcjami konkurował "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Były to filmy:

"Pociągi" - reż. Maciej Drygas

"Vinci 2" - reż. Juliusz Machulski

"Chopin, Chopin!" - reż. Michał Kwieciński

"Dom dobry" - reż. Wojciech Smarzowski

"Dwie siostry" - reż. Łukasz Karwowski

"Listy z Wilczej" - reż. Arjun Talwar.

