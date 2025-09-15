Już wiadomo, co będzie polskim kandydatem do Oscara! To film Agnieszki Holland "Franz Kafka"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-09-15 15:33

"Franz Kafka" w reżyserii Agnieszki Holland został wybrany polską propozycją do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Informację tę ogłoszono w poniedziałek 15 września w Warszawie po posiedzeniu Komisji Oscarowej, której przewodniczyła producentka Ewa Puszczyńska.

Super Express Google News

To ogromne wyróżnienie dla Agnieszki Holland, która reżyserowała tę międzynarodową produkcję. Odpowiada za nią nie tylko Polska, ale też Niemcy, Czechy i Francja.

Kafka jest dla mnie bardzo ważny i do Kafki mam stosunek bardzo osobisty. Kiedyś powiedziałam, że czuję, jakby był moim młodszym bratem, którym powinnam się zaopiekować – wyznała Agnieszka Holland w rozmowie z PAP Life.

Twórcy filmu podkreślają, że "Franz Kafka" to nie tylko obraz pisarza uznawanego za jednego z najważniejszych twórców XX wieku, ale również historia człowieka, którego niepokoje i rozterki są wciąż aktualne i mogą być szczególnie bliskie współczesnej młodzieży.

To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę - czytamy w uzasadnieniu.

Zobacz także: Agnieszka Holland podsumowała nową ministrę kultury. Dobitne słowa

"Franz Kafka" kandydatem do Oscara 2026

W główną rolę Franza Kafki w produkcji Holland wciela się niemiecki aktor Idan Weiss. Scenariusz stworzył Marek Epstein, który już wcześniej współpracował z Holland m.in. przy filmie "Szarlatan", również opartym na autentycznych wydarzeniach. W obsadzie znaleźli się także: Carol Schuler, Gesa Shermuly, Sebastian Schwarz, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark i Jenovefa Bokova.

W skład komisji wybierającej polskiego kandydata do Oscara weszli: producentka Ewa Puszczyńska (przewodnicząca), scenarzystka Agatha Dominik, dyrektorka PISF Kamila Dorbach, reżyser Bartosz Konopka, reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze, pianistka i kompozytorka Hanna Raniszewska, dziennikarz filmowy Krzysztof Spór, producent Krzysztof Terej oraz dziennikarka i dyrektorka artystyczna festiwalu Dwa Brzegi – Grażyna Torbicka.

W komisji zabrakło scenografki Katarzyny Sobańskiej. Po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej została ona wykluczona z udziału w obradach z powodu powiązania z jednym ze zgłoszonych filmów.

"Franz Kafka" - kiedy premiera?

98. gala wręczenia Oscarów odbędzie się za pół roku - w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku. Tymczasem premiera kinowa "Franza Kafki" w Polsce zaplanowana została na 24 października, światowa odbyła się 5 września.

Kto walczył o nominację jako polski kandydat do Oscara?

Komisja zdradziła, z jakimi produkcjami konkurował "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Były to filmy:

  • "Pociągi" - reż. Maciej Drygas
  • "Vinci 2" - reż. Juliusz Machulski
  • "Chopin, Chopin!" - reż. Michał Kwieciński
  • "Dom dobry" - reż. Wojciech Smarzowski
  • "Dwie siostry" - reż. Łukasz Karwowski
  • "Listy z Wilczej" - reż. Arjun Talwar.

Zobacz także: Agnieszka Holland uderza w Trumpa. "Jak prorokuję przyszłość, to ona się na ogół spełnia"

Zobacz więcej zdjęć. Oscary 2025. Najgorsze, szokujące i źle dobrane stylizacje. Oni naprawdę tak wyszli na czerwony dywan!

"To wtedy Kieślowski zakochał się w Jurku" – tak Agnieszka Holland wspomina zmarłego przyjaciela Jerzego Stuhra
Oscary 2025
45 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROZDANIE OSCARÓW
OSCARY
OSCAR
HOLLAND
AGNIESZKA HOLLAND