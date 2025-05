Już wiadomo, do kiedy emitowany będzie "Klan"! Dotarli do dokumentów. Klamka zapadła!

"Klan" oglądalność

Serial "Klan" to kawał historii TVP. Gdy w 1997 roku wchodził na ekrany, wydawało się, że to będzie zwykły epizod. Produkcja spodziewała się raczej tego, że telenowela o Lubiczach nadawana będzie przez jeden sezon, a nie przez kilka, a co dopiero przez kilkadziesiąt. Zainteresowanie "Klanem" jednak przeszło najśmielsze oczekiwania. W najlepszym okresie, serial śledziło średnio 7,3 mln widzów! Dziś oczywiście o takich liczbach można co najwyżej pomarzyć, ale i tak ciągle powstają nowe odcinki (łącznie już ponad 4,5 tys.), które wierni fani oglądają z zapartym tchem. Na początku 2025 roku gruchnęła jednak wiadomość o odejściu z obsady Barbary Bursztynowicz, czyli serialowej Elżbiety. Niektórzy myśleli, że to będzie jeden z elementów stopniowego wycofywania się z emisji "Klanu" z TVP. Nic tych rzeczy jednak! Miłośnicy telenoweli mogą odetchnąć z ulgą.

Wiadomo, do kiedy "Klan" będzie emitowany w TVP. Jest data

Klamka zapadła! Wiadomo już, że opowieść o perypetiach rodzin Lubiczów, Chojnickich, a także ich przyjaciół, znajomych i wrogów emitowana będzie jeszcze przynajmniej rok. Wynika to z dokumentów spółki Triplan, która produkuje "Klan". Cytuje je portal Press.

Aktualnie spółka prowadzić będzie w dalszym ciągu działalność polegającą na realizacji kolejnych odcinków serialu "Klan", produkowanego dla potrzeb Telewizji Polskiej SA. Produkcja trwać będzie przynajmniej do końca czerwca 2027 r. w oparciu o podpisaną umowę produkcyjną na lata 2025-2027

- czytamy.

Podejrzewamy, że na 2027 roku jednak się nie skończy. W końcu tyle razu mówiło sie o zdjęciu serialu "Klan" z ramówki TVP, a on cały czas jest. Kiedyś jednak musi być kres.

Przez 27 lat pracy przy serialu przeżyłem już tyle zmian, że obecną sytuację oceniam z dużym spokojem. Przypomnę, że przez te wszystkie lata wiele razy pojawiały się pogłoski o zejściu "Klanu" z anteny, ale na razie się trzymamy. Wiadomo jednak, że w przyrodzie jest tak, że wszystko ma swój koniec - czy "Klan", czy moja rola w tym serialu

- mówił jakiś czas temu nieco tajemniczo Tomasz Bednarek, odtwórca roli Jacka.

Rozwiąż Superłatwy QUIZ o serialu "Klan". Dopasuj aktora z pierwszej obsady do postaci. Bursztynowicz, Kotulanka, Grabarczyk. Pod quizem znajduje się galeria Tak się zmieniała Paulina Holtz, czyli Agnieszka z serialu "Klan"

Superłatwy QUIZ o serialu "Klan". Dopasuj aktora z pierwszej obsady do postaci. Bursztynowicz, Kotulanka, Grabarczyk Pytanie 1 z 20 Barbara Bursztynowicz grała: Monikę Elżbietę Dorotę Następne pytanie