Kabaret Neo-Nówka żegna 33-letnią Marię. "Kolejny smutny dzień"

Kabaret Neo-Nówka przekazał przykre wiadomości

W czwartkowy wieczór kabaret Neo-Nówka przekazał na swoim facebookowym profilu przykrą wiadomość o śmierci Marii Worek. Fani grupy doskonale kojarzą ją z teledysku "One Love". Utwór został nagrany razem z zespołem Żarówki, a jego premiera odbyła się w 2019 roku w ramach programu "Żywot Mariana". Maria grała obiekt westchnień dwóch bohaterów teledysku.

Kolejny smutny dzień. Odeszła Marysia, wspaniała i cudowna kobieta, która zagrała z nami w teledysku do piosenki "One Love". Zgasła, jednak w naszych sercach będzie świecić zawsze. Dziękujemy za wszystkie wspólne i radosne chwile.Neo-Nówka i Żarówki - przekazali członkowie grupy.

Maria Worek odeszła młodo, miała zaledwie 33 lata. Nie jest znana przyczyna przedwczesnej śmierci kobiety. Przekazano natomiast pierwsze informacje dotyczące pogrzebu. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w poniedziałek, 25 sierpnia. Rozpocznie się o godzinie 13:00 mszą żałobną w kościele NMP Królowej Polski przy ulicy Oławskiej 265 w Jelczu-Laskowicach. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Internauci żegnają Marię Worek. "Za wcześnie, za nagle"

Pod wpisem kabareciarzy zaroiło się od komentarzy oraz kondolencji. Internauci nie mogą pogodzić się ze śmiercią tak młodej osoby. Niektórzy mieli okazję osobiście poznać Marię Worek i dzielą się swoimi wspomnieniami.

Pracowałem z Marysią kilka lat. Była niesamowicie koleżeńską, ciepłą osobą. Zawsze pełną optymizmu i ciekawych pomysłów. Nie rozumiem, nie pojmuję, za wcześnie, za nagle; W tak młodym wieku, to nie do pomyślenia, co się dzieje na tym świecie; Życie jest takie kruche, taka młoda, piękna kobieta, całe życie przed nią. Moje kondolencje; Będzie brakować jej pięknego i szczerego zawsze uśmiechu - piszą internauci.

