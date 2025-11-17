Kamery uchwyciły supergwiazdę na widowni "Tańca z Gwiazdami". Przyszła z córką! Mało kto widział

Danuta Stenka, znana z wieloletniej obecności na polskiej scenie filmowej i teatralnej, bardzo rzadko pokazuje się w towarzystwie dorosłych córek — zwłaszcza w wieczorowych wyjściach na salony. Tym bardziej wyjątkowe wydaje się pojawienie Danuty Stenki obok 32-letniej Pauliny Grzelak w studiu rozrywkowego programu. Stenka zaprezentowała się w eleganckiej białej marynarce z czarnymi akcentami, natomiast Paulina wybrała skromny czarny golf z długim rękawem. Dzięki temu duet matka-córka przyciągał uwagę nie krzykliwością, lecz naturalnością i klasą. Widownia finału "Tańca z Gwiazdami" – programu pełnego błysku, emocji i rywalizacji – tym razem gościła nie tylko gwiazdy show, ale także cichy, prywatny moment aktorki z członkiem rodziny.

Mało kto widział i domyślił się, że kobieta w towarzystwie Danuty Stenki to jej dorosła już córka - bo kobieta raczej stroni od blasków fleszy i reflektorów. Ten rzadki moment zostanie więc zapamiętany na długo. Szczegóły poniżej.

Danuta Stenka z córką na salonach. Wyjątkowy, finałowy wieczór "Tańca z Gwiazdami"

Wieczór finału „Tańca z Gwiazdami” w przypadku Danuty Stenki stał się czymś więcej niż tylko kolejną celebrycką obecnością. To moment, w którym aktorka postanowiła podzielić scenę widowni z córką – bez kamery skupionej na ich relacji, lecz po prostu razem. Subtelnie, z klasą, z elegancją - co widać na zdjęciach, które trafiły do sieci.

Danuta Stenka to jedna z najważniejszych aktorek swojego pokolenia – urodziła się 10 października 1961 roku w Sierakowicach, wychowała na Kaszubach. Wraz z mężem Januszem Grzelakiem mają dwie córki: Paulinę (ur. 1994 r.) i Wiktorię (ur. 1999 r.) Paulina – starsza córka – dziś nie jest postacią medialną na co dzień, co czyni jej pojawienie się u boku matki tym bardziej wyjątkowym.

