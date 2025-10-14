Karolina Gilon pochwaliła się szczupłym ciałem. Zdradziła swój sposób na formę życia po ciąży

Początek roku przyniósł Karolinie Gilon ogromne zmiany – na świat przyszedł jej synek Franciszek. Nowa rola mamy całkowicie odmieniła życie gwiazdy, która na kilka miesięcy skupiła się na rodzinie i macierzyństwie. Niestety, radość z narodzin dziecka szybko przyćmiły zawodowe zawirowania. Gilon poinformowała, że Polsat nie przedłużył z nią współpracy.

Mimo trudnych chwil, prezenterka nie zamknęła się w sobie. Aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, w których dzieli się zarówno uroczymi momentami z życia z małym Frankiem, jak i trudnościami. Teraz zdradziła, jak udało jej się osiągnąć formę życia.

Karolina Gilon pochwaliła się płaskim brzuchem

Karolina Gilon zaskoczyła obserwatorów nagraniem, na którym prezentuje swoją sylwetkę osiem miesięcy po porodzie.

8 miesięcy zajęła mi praca nad moim brzuchem! Trochę to trwa, więc jeśli myślicie o przyszłym lecie, to ja bym już teraz się za to zabierała. Zresztą, formę najlepiej robi się jesienią i zimą

– napisała.

Celebrytka nie ukrywa, że efekty to wynik ciężkiej pracy i dyscypliny. Jak zdradziła, ćwiczy regularnie trzy razy w tygodniu, stawia na trening siłowy i zbilansowaną, bogatą w białko dietę.

Wyglądam najlepiej w moim życiu

– przyznała z dumą.

Gilon dodaje też, że klucz do sukcesu tkwi w konsekwencji. "Systematyczność i ciągła wiara w proces" – to według niej najlepszy przepis na wymarzoną sylwetkę.

Jak trenuje Karolina Gilon?

Prezenterka podkreśla, że nie jest fanką biegania, dlatego stawia na spacery i codzienne 10 tysięcy kroków. W jej planie treningowym nie brakuje klasycznych ćwiczeń na brzuch, takich jak deska, spięcia z lekkim ciężarem czy popularny "rowerek". Dodatkowo wspomaga się probiotykiem.

Jeśli połączycie ćwiczenia na brzuch, cardio, ćwiczenia siłowe, dietę i mądrą suplementację, będziecie systematyczni – to efekt gwarantowany!

– podsumowała Gilon na Instagramie.

Choć Karolina Gilon zachwala swój sposób, należy pamiętać, że każdy organizm może reagować inaczej. Dlatego zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem i wykonać niezbędne badania.

