Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński: Połączył ich program Polsatu

Karolina Gilon (35 l.) jeszcze do niedawna była jedną z największych gwiazd Polsatu. Pierwsze kroki w polskim show-biznesie stawiała w serialu Viva Polska "Miłość na bogato". Popularność i rozpoznawalność przyniósł jej udział w "Top Model". Jednak to dopiero w Polsacie jej kariera nabrała rozpędu. Gwiazda prowadziła m.in. "Love Island. Wyspę miłości" oraz "Ninja Warrior Polska".

Praca przy "Love Island" wpłynęła również na jej życie miłosne. Jej wybrankiem jest nieco młodszy od niej Mateusz Świerczyński (30 l.), który był uczestnikiem siódmej edycji programu. Pod koniec sierpnia 2024 roku Karolina Gilon na antenie "Halo, tu Polsat" poinformowała, że wraz z ukochanym spodziewają się dziecka. Po tym gwiazda Polsatu zawiesiła telewizyjną działalność i skupiła się na przygotowaniach do narodzin dziecka.

Pierworodny syn pary pojawił się na świecie w lutym. Karolina Gilon pokazała urocze zdjęcia z maluszkiem oraz jej partnerem. Od tamtej pory modelka chętnie chwali się wspólnymi chwilami spędzonymi z synkiem. Szykowała się również na powrót do pracy. Fani spekulowali nawet, że zostanie jedną z uczestniczek jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Okazało się jednak, że nie ma już dla niej miejsca w słonecznej stacji. Z Polsatem rozstała się w atmosferze skandalu.

Karolina Gilon wróciła do wagi sprzed ciąży. Zdradziła, jak to zrobiła

Karolina Gilon pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako modelka i nadal chętnie pozuje przed obiektywem. Może się pochwalić zjawiskową sylwetką. W czasie ciąży jej ciało bardzo się zmieniło, a gwiazda nie ukrywała, że będzie chciała w miarę szybko szybko wrócić do formy. Już niecałe trzy tygodnie po porodzie wrzucała do sieci zdjęcia swojego płaskiego brzucha.

W instagramowych relacjach przyznała, że powrót do aktywności fizycznej jest dla niej ważny, ale nie zamierza narzucać sobie restrykcyjnych diet czy morderczych treningów. Mimo to całkiem szybko udało jej się osiągnąć wymarzoną wagę. W czwartek dodała rolkę, w której opisała, jak udało jej się stracić zbędne kilogramy. Dodała przy tym, że w ciąży ważyła 89 kilogramów, a obecnie jej waga wskazuje 67 kg! Gilon dba o swoją dietę oraz regularnie ćwiczy.

Przyjmuje dziennie około 1850 kalorii na deficycie. W jakich posiłkach? Wszystko opowiedziałam w rolce. A rolka jest po to by Was zmotywować! Wiem, że nie jest łatwo... a to dlatego, że to wszystko przychodzi w trudzie i wyrzeczeniach! Ale jak widać jest możliwe! Pamiętajcie, że odpowiednio zbilansowana dieta, deficyt kaloryczny i ruch tworzą sukces! Nie zapominajcie proszę o sobie. Jeśli Wy będziecie się dobrze czuły to wszyscy wokół Was też będą szczęśliwi! Dlatego znajdźcie swoja ulubiona formę ruchu... zadbajcie o dobrą dietę i suplementację - napisała celebrytka.

