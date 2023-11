Karolina Pajączkowska po odejściu z TVP może liczyć na narzeczonego

Karolina Pajączkowska w TVP robiła zawrotną karierę. Przez kilka tygodni była nawet korespondentką Telewizji Polskiej w trakcie wojny na Ukrainie. W sierpniu jednak piękna prezenterka zniknęła z wizji. Potem przekazała trudne do zaakceptowania dla jej fanów informacje. - Chciałabym wszystkim Widzom bardzo podziękować za wspólnie spędzone 4 lata – napisała na Instagramie Karolina Pajączkowska i podała dodatkowe informacje. – Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania. Mój kontrakt z Telewizją Polską wygasa na początku listopada. Nie planuję go przedłużać - poinformowała prezenterka TVP. Potem media żyły jej konfliktem z Michałem Adamczykiem. Po wyborach parlamentarnych Karolina Pajączkowska zamieściła szokujący wpis. - Zasnę dziś spokojnie! Mój oprawca nie wróci już do pracy, nie skrzywdzi nikogo więcej!! - stwierdziła z ulgą dziennikarka, która w trudnych chwilach może liczyć na swojego narzeczonego Marcina Nowaka.

Karolina Pajączkowska pokazała narzeczonego i przekazała arcyważną wiadomość

Karolina Pajączkowska już na początku 2023 roku zdradziła swoje ślubne plany związane z narzeczonym Marcinem Nowakiem. - We wrześniu pobierzemy się na jednej z greckich wysp, do której przypłyniemy na statku mojego przyszłego teścia, kapitana żeglugi Marka Jurczyńskiego. To będzie cywilna uroczystość. Po niej odbędzie się ślub w kościele i wesele w Polsce, na które zaprosimy wszystkich naszych bliskich i znajomych - zdradziła piękna prezenterka. Wrzesień co prawda już minął, ale była gwiazda TVP miała ciężki okres zawodowy. Gdyby ktoś jednak podejrzewał, że Karolina Pajączkowska i Marcin Nowak mają jakiś kryzys, to może spać spokojnie. Dziennikarka właśnie pokazała na Instagramie narzeczonego i przekazała arcyważną wiadomość dotyczącą ich związku. - Tak już półtora roku idziemy wspólnie ku ostatniemu zachodowi Słońca - napisała Karolina Pajączkowska. Ale romantycznie!

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Karoliny Pajączkowskiej z narzeczonym Tomaszem Nowakiem