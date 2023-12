Co tam się dzieje?!

Wiemy, co naprawdę kupiła Maryla Rodowicz za 1254 złote! Nie tylko bagietkę. Ujawniamy paragon grozy!

Karolina Pisarek to modelka, która pierwsze kroki stawiała w programie "Top Model". Później jednak zaczęła być głównie kojarzona za sprawą dość osobliwych wypowiedzi w mediach. Wpadka goniła wpadkę, Pisarek nie popisała się też zbytnio w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a jej opowieści o kosztownym weselu przyprawiały o dreszcze. Tym razem Karolina Pisarek zaliczyła kolejną wpadkę, choć dla modelki być może nie jest ona tak niefortunna. Celebrytka pojawiła się bowiem w sklepie przy ul. Chocimskiej w Warszawie, a konkretnie w salonie sukien ślubnych Izabeli Janachowskiej. Sama Janachowska również była na miejscu. Karolina Pisarek raczej nie wybrała się tam, by wybierać suknie ślubną, skoro już zawarła związek małżeński, ale sklep ma także w ofercie suknie wieczorowe. Podczas przymiarek doszło do incydentu, który uwieczniono na zdjęciach.

Karolina Pisarek obnażyła się w sklepie! Wypadł jej biust. Nie miała stanika! Wszystko widać

Karolina Pisarek podczas przymiarek zaliczyła wpadkę. Gdy ubierała jedną z sukienek, ta okazała się zbyt mała. W pewnym momencie modelce wypadł z niej biust! Pisarek nie miała na sobie stanika, więc wszystko było widać. Gapie, którzy przechodzili obok, też mogli to zobaczyć. I choć Pisarek jako modelka być może jest przyzwyczajona do nagości, to raczej nie w takich okolicznościach. Wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach paparazzi. Zresztą, zobaczcie sami.

Galeria zdjęć: Karolina Pisarek obnażyła się w sklepie! Wypadł jej biust. Nie miała stanika! Wszystko widać