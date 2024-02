Nadchodzi najgrubsza awantura między Kasią Cichopek i Marcinem Hakielem?! To, co było wcześniej, to pikuś

likp 19:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel przez 14 lat tworzyli zgodne małżeństwo. W 2022 roku jednak - ku zaskoczeniu fanów - ogłosi swoje rozstanie. Potem wszystko poszło sprawnie i szybko. Rozwód, nowi partnerzy, zaręczyny... Bez nieprzyjemnych sytuacji jednak się nie obyło. Zdaje się jednak, że najgrubsza awantura między Kasią Cichopek a Marcinem Hakielem dopiero nadchodzi! To, co było wcześniej, to pikuś czy "pieszczoty" Chodzi bowiem o dzieci!