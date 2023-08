Kasia Cichopek najpierw straciła posadę przy programie, a teraz nie pojawi się na ramówce TVP! Znamy kulisy decyzji

Kasia Cichopek to uwielbiana przez widzów aktorka, prezenterka oraz prowadząca. Ogólnopolską popularność zawdzięcza roli Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość". We wtorek media obiegła informacja o tym, że wspólnie z Idą Nowakowską, Edytą Herbuś i Agustinem Egurrolą straciła posadę przy programie "You can dance - Nowa generacja". Program bowiem został zdjęty z anteny. W czwartek odbędzie się uroczysta premiera ramówki TVP, na której zabraknie Kasi Cichopek. Znamy powody tej decyzji!

Kasia Cichopek nieobecna na ramówce TVP. Wiemy, dlaczego!

Kasia Cichopek nie dość, że jest główną bohaterką serialu "M jak miłość", to wspólnie z Maciejem Kurzajewskim prowadzą program "Pytanie na śniadanie", zatem jest ona jedną z największych gwiazd stacji. Jednak nie będzie ona obecna na premierze nowej ramówki TVP. Portal "Świat Gwiazd" skontaktował się z koleżanką Kasi Cichopek, która powiedziała, dlaczego prowadząca "Pytanie na śniadanie" nie pojawi się na ramówce.

- W tym terminie od dawna Kasia miała zaplanowane wakacje z dziećmi, a to jest dla niej priorytet - powiedziała dla "Świata gwiazd" koleżanka Cichopek.

Zobacz poniższą galerię: Kasia Cichopek - tak się zmieniała prezenterka TVP i gwiazda "M jak miłość"