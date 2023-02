Kasia i Maciek zmienili zdanie. Nie będzie nowego mieszkania!

Nie uwierzycie, z kim jest spokrewniona Klaudia z "Rolnik szuka żony". To matka dziecka Królikowskiego!

Fani zwrócili na to uwagę

Jasnowidz Glanc zobaczył przyszłość Cichopek i Kurzajewskiego. Rozstaną się i znajdą nowych partnerów?! Wiemy, kiedy to nastąpi

Pani Teresa Kurzajewska (74 l.) od ponad trzech lat jest wdową i cierpi na cukrzycę. Wymaga stałej pomocy. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że zakochani od razu wzięli pod uwagę wspólne zamieszkanie. Na posesji Maćka w Starej Miłosnej ma ona swój kameralny domek i bardzo go lubi. Nie trudno też zgadnąć, że tak jak większość seniorów wyznaje zasadę, że „starych drzew się nie przesadza”. Do swojego dawnego pokoju chce też wrócić z zagranicznych wojaży Julek Kurzajewski, który obecnie uczy się w Holandii w ramach specjalnego programu wyjazdowego dla licealistów. Adaś (15 l.) i Hela (12 l.) – dzieci Kasi – dawno już pokochały również to miejsce.

– Kasia po złych doświadczeniach z kredytem we frankach jest bardzo ostrożna. Zawsze szybko spłaca swoje należności. Dzięki temu podczas rozwodu mogła oddać Marcinowi połowę apartamentu na warszawskiej Sadybie, bo błyskawicznie spłaciła swoją połowę kredytu. Nie lubi mieć długów. Wie, że remont może przeprowadzić z pomocą przyjaciół i firm, które za reklamę chętnie podarują jej swoje usługi i materiały – mówi nam przyjaciel pary.

Pierwszą osobą, która zgłosiła się do „Kurzopków”, jest architekt wnętrz Jonatan Kliczewski, ten sam, z którym Kasia prowadzi program „Operacja aranżacja” na kanale TVP Kobieta. Swoje wsparcie zaoferował też Szymon Fiołka, ekspert „Pytania na śniadanie”, i już podarował Maćkowi obraz do nowego wnętrza.

Kasia i Maciek zamierzają zamienić dom i ogród w prawdziwe cacko. Największe roboty zaplanowali w okresie letnim i cieszą się jak dzieci z tego, co tam się będzie działo.