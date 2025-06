Kasia Kowalska nagrała polską wersję przeboju Roxette. Słuchając utworu łzy same napływają do oczu

Kasia Kowalska nagrała polską wersję przeboju Roxette

Kasia Kowalska to jednak z najpopularniejszych artystek ostatnich dziesięcioleci. Na początku swojej kariery muzycznej występowała w zespole Evergreen Roberta Amiriana, a od 1994 rozwija swoją karierę solową. Do jej największych hitów można zaliczyć utwory takie jak: "Oto ja", "Antidotum", czy "A to co mam". Z pewnością nie można przejść obojętnie obok jeszcze jednego kultowego już utworu Kasi Kowalskiej, który jest polskim coverem przeboju z lat 80. zespołu Roxette. Chodzi o piosenkę "Widzę twoją twarz", którą Kowalska nagrała w 2003 roku. Utwór jest polską wersją kultowego hitu "Listen to your heart". Mało kto wie, że oryginalny tekst piosenki nawiązywał do prawdziwej i niezwykle poruszające historii gitarzysty zespołu Roxette.

7rpiAMFiB4E

O czym jest "Listen to your heart" zespołu Roxette?

Roxette duet muzyczny, który powstał w 1986 roku w Szwecji. Tworzyli go gitarzysta Per Gessle i wokalistka Marie Fredriksson. Choć początkowo artyści planowali skupiać się wyłącznie na szwedzkiej publiczności, to ich piosenki szybko zaczęły podbijać światowe listy przebojów. Doskonałym dowodem jest piosenka "Listen to your heart", która odniosła sukces na całym świecie. Utwór Roxette "Listen to your heart" wydany został we wrześniu 1988 roku jako drugi singiel promujący album „Look Sharp!”. I choć ścieżkę dźwiękową tego utworu kojarzy chyba każdy z nas, to niewielu fanów zdaje sobie sprawę z faktu, że tekst piosenki opowiada poruszającą osobistą historię gitarzysty zespołu, Pera Gessle'a. W jednym z wywiadów muzyk wyznał, że inspiracją do napisania piosenki stało się jedno ze spotkań z przyjacielem, który przechodził wówczas przez trudny rozwód. Cała noc rozmawiali o rozterkach sercowych.

To jedna z nielicznych okazji, kiedy napisałem o moim bardzo dobrym przyjacielu, który przechodził przez trudny rozwód. Siedzieliśmy całą noc, rozmawiając o jego problemach. Kiedy piosenka stała się numerem jeden w Stanach, dostałem od niego faks z informacją: ''Hej, jest wspaniale – ty, ja i Marie jesteśmy numerem jeden w Ameryce!

- wyznał Gessle rozmowie z magazynem „Billboard”. Utwór odniósł ogromny sukces zarówno za oceanem jak i w Europie.