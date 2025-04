Katarzyna Warnke na co dzień raczej nie wypowiada się na tematy polityczne, ale Polskę już w maju czeka ważne wydarzenie - wybory prezydenckie, więc aktorka postanowiła zabrać głos i wyjaśniła, dlaczego większość kandydatów kompletnie jej nie odpowiada. Zdradziła też, na kogo zagłosuje.

Warnke dokładnie wypunktowała, jaki, według niej, kandydat na prezydenta nie powinien być. Warnke jest otwarta i ma liberalne poglądy, nie jest też religijna. Większość kandydatów musiała wykreślić.

(...) nie chcę kandydata o kibolskich manierach i relacjach z półświatkiem, gangsterami - nie imponuje mi to; nie chcę też takiego, który nie może się zdecydować, czy jest kandydatem obywatelskim, czy partyjnym, choć wszyscy wiemy, że z tym obywatelskim to ściema. Ściemy nie toleruję u kandydata; nie chcę kandydata kościółkowego, bo wiem, że polityka nowoczesnego państwa nie może służyć instytucji Kościoła, że Kościół gnije od polityki; nie chcę nieudacznika, który nie wie, jak sobie zrobić jajecznicę i jeszcze się tym chwali; nie chcę takiego, co ucieka przed dziennikarzami, a nawet jak mu się uda wytrzymać i nie uciec, to nie umie odpowiedzieć na najprostsze pytania dotyczące programu i prezentowanych wcześniej przez niego poglądów, z których się rakiem teraz wycofuje; nie chcę też takiego, co ma za doradcę półgłówka, który uważa, że sport szkodzi kobietom (o reszcie nie wspomnę); nie chcę takiego, który nie uznaje równości kobiet i mężczyzn, nie uznaje praw mniejszości - to oczywistość; nie chcę takiego, który nie widzi siły Polski w Europie - pisała Warnke.