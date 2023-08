Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Edyta Herbuś i Agustin Egurrola tracą posadę przy programie TVP "You can dance. Nowa Generacja". Program "You Can Dance - Nowa Generacja" po raz pierwszy pojawił się w TVP w 2021 roku. Format był przeznaczony dla dzieci w wieku 8-13 lat, które mogą pochwalić się ogromnym talentem tanecznym. Gospodynią pierwszej edycji show była Ida Nowakowska. Później zastąpiła ją Edyta Herbuś. Jurorami byli: Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska oraz Agustin Egurrola.

Cichopek i Ida Nowakowska tracą fuchę! Znamy powody decyzji!

TVP zdecydowało się, że nie będzie dalej realizować tego formatu. Jak podają "Wirtualne Media", koszty programu przy jego poziomie oglądalności były dla publicznego nadawcy zbyt wysokie. Zarówno Ida Nowakowska, jak i Kasia Cichopek, pomimo utraty posady w "You Can Dance" nadal będą twarzami Telewizji Publicznej. Obie bowiem są zaangażowane w "Pytanie na śniadanie".

