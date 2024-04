Katarzyna Dowbor ujawnia, co budowlańcy robili w jej domu, kiedy przysypiała

Udało się! Dzięki programowi „Dowborowa od nowa” dom Katarzyny Dowbor wygląda jak nowy. Choć udało się wyremontować wszystko, to jednak jej program nie zejdzie z anteny. Dziennikarka szykuje dla widzów kolejną niespodziankę. Uchyliła nam rąbka tajemnicy. - Udało się wyremontować wszystko zgodnie z planem. Zdradzę też, że będzie kolejna transza, ale już nie u mnie w domu – mówi „Super Expressowi” zadowolona Katarzyna Dowbor. – Cudownie wyszło. Jestem bardzo zadowolona. Efekt jest świetny. Wszystko będzie mi służyć na lata. Cieszą mnie także komentarze i reakcje widzów, którzy piszą do mnie na facebooku, że w moim programie znaleźli wiele inspiracji dla siebie, albo, że w ogóle zmobilizowałam ich do remontu – cieszy się gwiazda.

Katarzyna Dowbor zachwycona fachowcami!

Pani Kasia miała wyjątkowe szczęście, bo trafiła na solidnych fachowców. Choć przyznaje, że momentami miała dość remontów. - Miałam świetną zabawę, choć nie powiem, bo było to trochę męczące. Każdy remont jest męczący, ale można go przeżyć z uśmiechem na ustach. Miałam fantastyczną ekipę, trzech fajnych i dzielnych chłopaków, którzy radzili sobie doskonale. Co prawda czasem siedzieli do dwunastej w nocy i czasem ja już przysypiałam, a oni nadal działali, czasem nawet musiałam ich wyganiać – wspomina z uśmiechem. Cóż, nie ma się co dziwić w końcu jeszcze w trakcie zdjęć wróciła do porannego prowadzenia „Pytania na śniadanie”, więc musiała się wysypiać. Nie wszystko jednak jej się podobało.

Sypialnię trzeba było poprawić

W remontowanym domu Katarzyny Dowbor jednak nie obyło się bez zmian. Trzeba było zrobić małe poprawki. – Wydawało mi się, że w nowoczesnym stylu boho, który jest teraz bardzo modny będę się dobrze czuła, ale ja nie do końca się w tym dobrze odnalazłam. Pomieszkałam tak chwilę i wprowadziłam nieco zmian. W jednym z odcinków pokazałam, że można dołożyć parę elementów i już mamy inny styl, więc jak nam coś nie pasuje, to można z tego pięknie wybrnąć – opowiada. Gwiazda telewizji zdradziła nam również, które z odświeżonych pomieszczeń najbardziej cieszą jej oko i serce. – Najbardziej cieszy mnie kuchnia, bo to serce całego domu – dodaje.

