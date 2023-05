Katarzyna Glinka ma tego tak dużo, że straciła rachubę w liczeniu

Piękna Katarzyna Glinka jak każda kobieta uwielbia ciuchy. Artystka bawi się modą. Na ściankach, szczególnie podczas wieczornych eventów błyszczy niczym gwiazda Hollywood. Na co dzień woli jednak bardziej praktyczne i wygodne stroje. Jako mama często stawia na praktyczne obuwie, ponieważ przy dwójce dzieci, a szczególnie przy młodszym synku ma sporo biegania. - Elementy garderoby, które są dla mnie ważne, to zdecydowanie okrycia wierzchnie, torebki i buty. To jest ten segment w garderobie, na który mogę wydać pieniądze i nie żałować. Zwłaszcza na wygodne buty, ponieważ jestem mamą trzyletniego chłopca, z którym trzeba dużo biegać. Dobre buty są kluczowe także przy prowadzeniu auta. Super, że dziś można łączyć wygodę i styl - powiedziała "Super Expressowi" Kasia podczas eventu Caprice, dodając, że nie jest w stanie policzyć swoich butów. - Mam całą szafę przeznaczoną na buty. Jest tam też oczywiście sporo szpilek na galowe wyjścia, ale też wszelkie inne modele obuwia... Nigdy nie próbowałam tego liczyć - dodała z uśmiechem.

i Autor: AKPA

