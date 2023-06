Katarzyna Grochola pokazała zdjęcie ze szpitala. "To ma pokazać, że możesz spać spokojnie"

Jak do tego doszło?!

Wiadomo, kto go zastąpi

Gwiazda "Plebanii" ZAPIEKLE o Kaczyńskim. Tak nie nazwała go jeszcze żadna aktorka

Niesamowite, kim jest ojciec Julii Wieniawy. To bardzo szanowana postać w pewnym środowisku. Znana aktorka odziedziczyła po nim jedną cechę

To ciekawe

Katarzyna Grochola opublikowała zdjęcie ze szpitala. Co się stało?

W grudniu 2022 roku córka Katarzyny Grocholi, Dorota Szelągowska przekazała informacje, że mama ponownie zmaga się z nowotworem. - Mama ma raka. Nie mówiłam ci, bo to się nagle okazało. Za kilka godzin operacja. Powiedziała, że wszystko będzie dobrze - pisała wtedy Szelągowska. Niedługo później Katarzyna Grochola opowiedziała więcej o swojej chorobie. Pisarka zmagała się ponownie z nowotworem prawego płuca. Był to nawrót choroby po blisko 30 latach. Pisarka przeszła operacje i rozpoczęła okres rekonwalescencji. Grochola nadal pozostaje pod opieką lekarzy, w na jej profilu na Instagramie pojawiło się kolejne zdjęcie ze szpitala. - Dziś to… Pozdrawiam - napisała pisarka dodając zdjęcie sprzętu diagnostycznego w jednym ze szpitali. Pod wpisem fani od razu zaczęli wspierać Katarzynę Grocholę. - To ma pokazać, że możesz spać spokojnie - czytamy w komentarzach.

Zobacz także: Gwiazda "Plebanii" ZAPIEKLE o Kaczyńskim. Tak nie nazwała go jeszcze żadna aktorka