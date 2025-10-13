Katarzyna Herman gna na hulajnodze bez kasku! Nie pasuje do modnej stylizacji?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-10-13 4:12

Katarzyna Herman (54 l.) to ikona polskiego kina i telewizji. Ostatnio widzowie mogą ją podziwiać w roli Zofii Adamczewskiej w hicie Netflixa "1670", na co dzień jednak daleko jej do arystokratycznych zwyczajów. Pomyka po stolicy na hulajnodze!

Katarzyna Herman modnie i wygodnie

Zofia Adamczewska? To nawet nie jest ona! Choć Katarzyna Herman ostatnio widzom prezentuje się w sukniach, gorsetach, perukach, czepcach i krynolinach, gwiazda na co dzień nosi się modnie i nonszalancko. Szerokie, ciemne spodnie zestawiła z butami typu "loafersy" i marynarką w kratę z podwiniętymi rękawami. Pod marynarką stylizację uzupełniał wystający kołnierzyk zapiętej koszuli, a na ramieniu - przydatna przy załatwianiu spraw na mieście - duża, skórzana torba. 

Katarzyna Herman poza planem filmowym unika "tapety" - prezentuje się bez makijażu nowocześnie i naturalnie. Na zdjęciach prezentuje też, jak na aktorkę przystało, dość bogatą mimikę... Zdjęcia paparazzi znajdziecie w naszej galerii pod tekstem.

Zobacz również: Katarzyna Herman bezlitośnie o operacjach plastycznych gwiazd. "Oszpecają się! Robią sobie krzywdę"

Modnie wystrojona aktorka wybrała się załatwić kilka spraw - odwiedziła między innymi punkt naprawy telefonów, gdzie przy pomocy serwisanta walczyła o uratowanie swojego telefonu komórkowego, który miał problemy z utraconą pamięcią.

Zobacz również: Katarzyna Herman wyznała: "Byłam ofiarą przemocy". Jej wspomnienia przyprawiają o dreszcze!

Katarzyna Herman gna hulajnogą

Po załatwieniu sprawunków na Powiślu Katarzyna Herman wskoczyła na miejską hulajnogę i popędziła przez park. Szkoda tylko, że nie założyła kasku - patrząc na kondycję chodnika, którym się poruszała, można śmiało powiedzieć, ze to proszenie się o nieszczęście...

Zofia Adamczewska, w którą Herman wciela się brawurowo w komediowym hicie Netflixa "1670" raczej by nie podróżowała w ten sposób, ale aktorka nosi się młodzieżowo i młodzieżowo transportuje. Do tego ekologicznie! Po co brać taksówkę czy jechać autem, gdy można szybko śmignąć na skróty, przy okazji racząc się świeżym powietrzem w ostatnie ciepłe, jesienne dni?

Zobacz również: Premiera serialu "1670"! Herman w gorsecie, kwiecista Dębska i Byczkowska w białych majtkach

Katarzyna Herman mówi o słabych zarobkach wśród aktorek. Mężczyźni mogą liczyć na większe
Super Express Google News
Katarzyna Herman gna bez kasku
38 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA HERMAN