Katarzyna Herman gna na hulajnodze bez kasku! Nie pasuje do modnej stylizacji?

Katarzyna Herman modnie i wygodnie

Zofia Adamczewska? To nawet nie jest ona! Choć Katarzyna Herman ostatnio widzom prezentuje się w sukniach, gorsetach, perukach, czepcach i krynolinach, gwiazda na co dzień nosi się modnie i nonszalancko. Szerokie, ciemne spodnie zestawiła z butami typu "loafersy" i marynarką w kratę z podwiniętymi rękawami. Pod marynarką stylizację uzupełniał wystający kołnierzyk zapiętej koszuli, a na ramieniu - przydatna przy załatwianiu spraw na mieście - duża, skórzana torba.

Katarzyna Herman poza planem filmowym unika "tapety" - prezentuje się bez makijażu nowocześnie i naturalnie. Na zdjęciach prezentuje też, jak na aktorkę przystało, dość bogatą mimikę... Zdjęcia paparazzi znajdziecie w naszej galerii pod tekstem.

Zobacz również: Katarzyna Herman bezlitośnie o operacjach plastycznych gwiazd. "Oszpecają się! Robią sobie krzywdę"

Modnie wystrojona aktorka wybrała się załatwić kilka spraw - odwiedziła między innymi punkt naprawy telefonów, gdzie przy pomocy serwisanta walczyła o uratowanie swojego telefonu komórkowego, który miał problemy z utraconą pamięcią.

Zobacz również: Katarzyna Herman wyznała: "Byłam ofiarą przemocy". Jej wspomnienia przyprawiają o dreszcze!

Katarzyna Herman gna hulajnogą

Po załatwieniu sprawunków na Powiślu Katarzyna Herman wskoczyła na miejską hulajnogę i popędziła przez park. Szkoda tylko, że nie założyła kasku - patrząc na kondycję chodnika, którym się poruszała, można śmiało powiedzieć, ze to proszenie się o nieszczęście...

Zofia Adamczewska, w którą Herman wciela się brawurowo w komediowym hicie Netflixa "1670" raczej by nie podróżowała w ten sposób, ale aktorka nosi się młodzieżowo i młodzieżowo transportuje. Do tego ekologicznie! Po co brać taksówkę czy jechać autem, gdy można szybko śmignąć na skróty, przy okazji racząc się świeżym powietrzem w ostatnie ciepłe, jesienne dni?

Zobacz również: Premiera serialu "1670"! Herman w gorsecie, kwiecista Dębska i Byczkowska w białych majtkach