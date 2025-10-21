Katarzyna Skrzynecka dumna z córki! Zabrała ją do śniadaniówki

Skrzynecka od lat łączy życie rodzinne z zawodowym, tworząc wraz z Marcinem Łopuckim trwały związek. Para wychowuje dwie córki: Paulę, która jest owocem wcześniejszego związku mężczyzny, oraz Alikię, najmłodszą pociechę aktorki. Gwiazda chętnie pokazuje, jak wygląda jej codzienność z dziećmi i mężem, zabierając ich na różne wydarzenia kulturalne i medialne. Niedawno rodzina pojawiła się na premierze spektaklu, a kilka dni później Kasia wystąpiła w śniadaniówce TVN wraz z Alikią.

Skrzynecka pojawiła się w śniadaniówce z córką

Podczas programu Skrzynecka opowiadała o wyjątkowej relacji z córką. Tego może pozazdrościć im niejedna osoba!

Myślę, że jestem dużą szczęściarą w życiu, bo Aliki charakter jest niesamowicie pogodny, bezkonfliktowy i jakimś cudem omijamy tzw. trudny wiek buntu. Myślę, że mamy pod tym względem obydwie bardzo podobne charaktery - niekłótliwe, niehisteryczne [...]. O wszystkim rozmawiamy, mamy prawo mieć różnicę zdań. Tak samo z mężem funkcjonuję w małżeństwie - wyznała aktorka.

Skrzynecka zwróciła też uwagę na kreatywność Aliki, która do studia przyniosła własnoręcznie wykonanego smoka z tektury. W rozmowie z Ewą Drzyzgą podkreślała, że rolą rodziców nie jest realizowanie własnych marzeń przez dzieci, lecz wspieranie ich pasji i talentów.

Dziś w weekendowym "Dzień Dobry TVN" rozmawiałyśmy wraz z Ewą Drzyzgą o dobrych relacjach córek i mam oraz o wspieraniu pasji naszych nastoletnich dzieci. Bo my - rodzice nie jesteśmy wszak po to, by nasze dzieci miały spełniać nasze ambicje i marzenia, lecz swoje własne. Piękne, twórcze, kreatywne, pełne talentu, nawet gdy niełatwe do osiągnięcia. Moja kochana 13-latka Aliś (za 2 tygodnie 14 lat) ma fantastyczną wyobraźnię przestrzenną i plastyczną i tworzy niezwykłe projekty - napisała w sieci.

