Katarzyna Skrzynecka dumna z córki! Zabrała ją do śniadaniówki

Julita Buczek
2025-10-21 12:35

Katarzyna Skrzynecka pokazała, że w życiu prywatnym jest równie szczęśliwa, co na scenie. Aktorka podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" pojawiła się wraz z 13-letnią córką Alikią, prezentując nie tylko swoje rodzinne szczęście, ale i niesamowity talent nastolatki. W sieci podzieliła się zdjęciami z programu, które przyciągnęły uwagę fanów. Musicie je zobaczyć!

Skrzynecka od lat łączy życie rodzinne z zawodowym, tworząc wraz z Marcinem Łopuckim trwały związek. Para wychowuje dwie córki: Paulę, która jest owocem wcześniejszego związku mężczyzny, oraz Alikię, najmłodszą pociechę aktorki. Gwiazda chętnie pokazuje, jak wygląda jej codzienność z dziećmi i mężem, zabierając ich na różne wydarzenia kulturalne i medialne. Niedawno rodzina pojawiła się na premierze spektaklu, a kilka dni później Kasia wystąpiła w śniadaniówce TVN wraz z Alikią.

Skrzynecka pojawiła się w śniadaniówce z córką

Podczas programu Skrzynecka opowiadała o wyjątkowej relacji z córką. Tego może pozazdrościć im niejedna osoba!

Myślę, że jestem dużą szczęściarą w życiu, bo Aliki charakter jest niesamowicie pogodny, bezkonfliktowy i jakimś cudem omijamy tzw. trudny wiek buntu. Myślę, że mamy pod tym względem obydwie bardzo podobne charaktery - niekłótliwe, niehisteryczne [...]. O wszystkim rozmawiamy, mamy prawo mieć różnicę zdań. Tak samo z mężem funkcjonuję w małżeństwie - wyznała aktorka.

Skrzynecka zwróciła też uwagę na kreatywność Aliki, która do studia przyniosła własnoręcznie wykonanego smoka z tektury. W rozmowie z Ewą Drzyzgą podkreślała, że rolą rodziców nie jest realizowanie własnych marzeń przez dzieci, lecz wspieranie ich pasji i talentów. 

Dziś w weekendowym "Dzień Dobry TVN" rozmawiałyśmy wraz z Ewą Drzyzgą o dobrych relacjach córek i mam oraz o wspieraniu pasji naszych nastoletnich dzieci. Bo my - rodzice nie jesteśmy wszak po to, by nasze dzieci miały spełniać nasze ambicje i marzenia, lecz swoje własne. Piękne, twórcze, kreatywne, pełne talentu, nawet gdy niełatwe do osiągnięcia. Moja kochana 13-latka Aliś (za 2 tygodnie 14 lat) ma fantastyczną wyobraźnię przestrzenną i plastyczną i tworzy niezwykłe projekty - napisała w sieci.

