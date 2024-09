Katarzyna Zdanowicz od lat obecna jest w polskim show-biznesie. Gwiazda pracowała "Gazecie Wyborczej", TVN24, gdzie prowadziła serwisy newsowe. W 2022 roku Zdanowicz wróciła do Polsatu, w którym pracowała jeszcze wcześniej, bo od 2008 do 2012 roku. Obecnie prowadzi serwis informacyjny "Wydarzenia".

Zobacz też: Katarzyna Zdanowicz w "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej": Praca zdominowała moje życie rodzinne

Już niedługo Zdanowicz rusza z nowym sezonem podcastu "Zdanowicz pomiędzy wierszami", którego premiera już 12 września 2024 roku. Gościnią pierwszego odcinka będzie Ivona Pavlovic - popularna jurorka w takich programach telewizyjnych, jak: "Taniec z gwiazdami" czy "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Zobacz też: Prezenterka Polsatu o nowotworze u mamy: Ukrywałam się w toalecie

Katarzynę Zdanowicz zapytaliśmy o to, czego możemy spodziewać się w jesiennej ramówce Polsatu. Gwiazda opowiedziała nam o śniadaniówce, która niedawno miała swoją premierę. Według dziennikarki ten format wywoła prawdziwą burzę na rynku medialnym.

"No właśnie, dużo zaskoczeń jest na rynku i w naszej telewizji, czyli w Polsacie. Jest "halo tu polsat", czyli śniadaniówka, która myślę, że może narobić trochę zamieszania na rynku medialnym. Pierwsze koty za płoty. Wszyscy czekają na to, co wydarzy się w kolejnych odcinkach, a być może nawet i w kolejnych sezonach, więc zobaczymy, jak będzie" - powiedziała "Super Expressowi" Katarzyna Zdanowicz.