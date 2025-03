Katarzyna Zielińska w futerku i KAPCIACH szaleje na zakupach. Tak wygląda na co dzień. Można się zdziwić

Doda na maksa podkreśliła pośladki, a Steczkowska postanowiła ją przebić! Aż wstyd, co wrzuciła do sieci

Katarzyna Zielińska słynęła kiedyś z kiczowatych kreacji, przez które regularnie lądowała w rubrykach dla najgorzej ubranych gwiazd. Okazuje się jednak, że stylu da się nauczyć. Dziś aktorka uchodzi za ikonę mody na równi z Małgorzatą Kożuchowską czy Małgorzatą Sochą. Jak widać, ciekawie ubiera się też na co dzień. Ostatnio przyłapaliśmy Zielińską na wieczornych zakupach w kilku popularnych sklepach, które słyną z niższych cen. Miała na sobie krótkie futerko przypominające misia z Krupówek, wygodne spodnie dresowe ze ściągaczami, a na nogach... kapcie z kożuszkiem. By nie marzły jej pięty, założyła do nich białe skarpetki.

Widać, że Katarzyna Zielińska nie lubi przepłacać. Najdłużej buszowała w dużym sklepie, który słynie z ogromnych promocji. Znajdziemy tam wszystko - od sprzętu AGD po bieliznę. Aktorkę zainteresowały ozdoby wielkanocne - kupiła kilka zajączków, które postawi w domu lub przed nim. Ale nie byłaby sobą, gdyby nogi, w tych jej wygodnych kapciuszkach, nie poniosły jej do działu z ubraniami. Uwagę gwiazdy zwróciły sportowy buty przecenione z 279 na 199 zł! Takiej okazji nie mogła przepuścić. Od razu przymierzyła obuwie i ze sklepu wyszła razem z nim. Cała zresztą obładowana była torbami. Teraz już nie będzie musiała jeździć na zakupy w kapciach...

