Katie Price była ślicznotką! Teraz ma 46 lat i przeraża. Operacjami plastycznymi zrobiła z siebie monstrum

Katie Price w maju 2025 r. skończy 47 lat. Jest modelką, która ma za sobą "romans" z polityką i śpiewem. Teraz działa głównie w sieci. Jej instagramowy profil śledzi masa internautów - aż 2,7 miliona! Gwiazda działała też w brytyjskiej telewizji, napisała własną autobiografię, ma swój podcast i współpracuje z markami kosmetycznymi oraz odzieżowymi.

Czy jest dobrą reklamą? Na pewno w kontekście zasięgów, bo te są bardzo duże. Ale nie w kontekście wizerunku. Price jest wręcz uzależniona od operacji plastycznych, które zmieniły ją w monstrum.

Katie Price zaczynała jako nastolatka. Od 30 lat pozuje do zdjęć

Katie od najmłodszych lat wyróżniała się urodą. Miała burzę loków na głowie, ogromne oczy i piękny uśmiech (bardzo podobna do dawnej Price jest jej córka Princess Tiáamii Crystal - obecnie 17-latka). Nic dziwnego, że urodziwa Katie szybko zaczęła przygodę z modelingiem. Szybko też zaczęła pozować do rozbieranych zdjęć, a by prezentować się bardziej zmysłowo, w wieku 19 lat po raz pierwszy powiększyła sobie biust.

Teraz ma na koncie niezliczoną liczbę operacji, a biust miała powiększać już przynajmniej 17 razy (ostatnio w lipcu 2024 r.). Obecnie ma monstrualne rozmiary i budzi skrajne emocje. Modelka zaliczyła też lifting twarzy.

Nawet fani nie poznają Katie Price

Gwiazda co i rusz idzie pod nóż. Ostatnio nie przypomina samej siebie sprzed lat tak bardzo, że nawet wierni fani nie są w stanie rozpoznać jej na nieco starszych zdjęciach. Niestety, operacje plastyczne nie działają na korzyść dla Katie. Twarz modelki wygląda, jakby za moment miała się rozpaść, a coraz większy biust na pewno powoduje ból pleców.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy wygląd modelki znów się zmienił. Tym razem przez drastyczny spadek wagi. Na nagraniach (jedno znajdziecie niżej) udostępnionych w sieci wyraźnie widać wychudzone ciało Katie. Utrata "zbędnych" kilogramów spowodowała, że ciało gwiazdy straciło jędrność.

Co to oznacza? Oczywiście kolejne operacje. Price planuje wypełnić sobie pośladki. A to zapewne nie koniec ingerencji chirurgicznych.

Kinga Zapadka, uczestniczka programu "40 kontra 20", szczerze o operacjach plastycznych | Gwiazdy bez maski