Katowice centrum muzyki alternatywnej. OFF Festival 2025 podbił serca fanów

Od pierwszej edycji w 2006 roku OFF Festival konsekwentnie broni pozycji jednego z najważniejszych wydarzeń muzyki alternatywnej w Europie. W tym roku dyrektor artystyczny Artur Rojek ponownie postawił na program, w którym można było zobaczyć zarówno największe nazwiska, jak i artystów dopiero zyskujących rozgłos. Katowice po raz kolejny stały się miejscem, gdzie publiczność mogła chłonąć różnorodne brzmienia w wyjątkowej, kameralno-festiwalowej atmosferze.

Trzy dni muzycznej magii. OFF Festival Katowice 2025 zakończony sukcesem

Trzy dni w Dolinie Trzech Stawów przyniosły blisko 70 koncertów, z których wiele na długo pozostanie w pamięci. Wśród najgłośniej komentowanych występów znalazł się powrót Fontaines D.C. – zespołu, który debiutował na OFF-ie w 2018 roku, a dziś uznawany jest za "U2 naszych czasów". Ich koncert na Scenie Głównej Perlage był jednym z kulminacyjnych momentów festiwalu. Na tej samej scenie publiczność mogła podziwiać m.in. legendarnych Kraftwerk, świętujących pół wieku albumu "Autobahn", oraz Jamesa Blake’a, który wystąpił w Polsce i Europie wyłącznie w Katowicach.

Nie zabrakło też mocnych akcentów w postaci Pa Salieu, Lambrini Girls, Marii Jose Llegro czy energetycznego powrotu Los Campesinos. Jednak prawdziwym objawieniem tegorocznej edycji okazał się irlandzki hiphopowy skład Kneecap, którego żywiołowe show komentowano jeszcze długo po zakończeniu festiwalu.

Poza główną sceną emocje rozgrywały się także na Scenie mBank i Visa, gdzie zagrali m.in. Fat Dog, Seun Kuti & Egypt 80, Soft Play i Bad Boy Chiller Crew. Nowością była scena OFF’N JAZZ CLUB mBank, poświęcona polskiemu jazzowi – od uznanych muzyków, takich jak Raphael Rogiński, po wschodzące talenty.

Radiowa Trójka powróciła na festiwal z własną sceną, goszcząc tak różnorodnych artystów jak MJ Lenderman, Have A Nice Life, Geordie Greep czy Portrayal Of Guilt. Z kolei Scena Eksperymentalna skupiła się na azjatyckiej scenie alternatywnej, można było usłyszeć m.in. Wednesday Campanella, Envy czy duet Hypnosis Therapy.

Warto odnotować także Scenę Open Stage BLIK, w pełni dostosowaną do potrzeb osób Głuchych, z tłumaczeniem koncertów na polski język migowy. To tutaj wystąpili m.in. Ania Szlagowska, ania grr & paszka oraz Ignacy – artyści, którzy wcześniej zachwycili publiczność na łódzkim festiwalu Great September.

OFF Festival to jednak nie tylko muzyka. Organizatorzy po raz kolejny postawili na działania proekologiczne, darmową komunikację miejską, kuchnię wegetariańską oraz segregację odpadów. Nowością były spotkania z ekspertami od cyberbezpieczeństwa oraz projekt ORLEN Art & Science, łączący sztukę z nauką.

