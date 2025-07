Kayah (57 l.) jest jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce. Zadebiutowała w 1988 roku singlem "Córeczko", a krótko po tym wydała swoją pierwszą płytę zatytułowaną "Kayah". Trzy lata później ukazał się kultowy dziś album "Kamień", który sprawił, że o młodej piosenkarce usłyszała cała Polska.

Dziś uważana Kayah jest za jedną z ikon polskiej popkultury. Nie może jej zabraknąć na najważniejszych imprezach muzycznych w kraju. Do tego chętnie bierze udział w kampaniach reklamowych. Rozwija również działalność producencką i jest założycielką wytwórni płytowej Kayax.

Od swojego muzycznego debiutu piosenkarka sporo się zmieniła. Wygląd gwiazdy często jest komentowany w mediach i sieci. W ostatnich latach wielokrotnie spotykała się zarzutami o przesadne korzystanie z pomocy zabiegów upiększających. Już dziesięć lat temu wyznała, że za jej zmieniające się rysy twarzy odpowiada choroba. Od ponad dwudziestu lat zmaga się bowiem z hashimoto.

Miałam na przykład wpis na Facebooku: "Bardzo cię szanuję za to, jak śpiewasz, ale już nie można na ciebie patrzeć. Starzej się z godnością". Czyli nie starzeję się w sposób, jakiego by ludzie sobie życzyli. Chcą czy nie, będę się zmieniać. Ludzie nie mają pojęcia, jak bardzo niedoczynność tarczycy zmienia rysy, powoduje obrzmienia. Zresztą nie muszę się z niczego tłumaczyć - mówiła w wywiadzie dla miesięcznika "Pani".

Zobacz również: Kayah kupiła mieszkanie w Wenecji! Szklana podłoga i widok za oknem zapierają dech!

Nie jest tajemnicą, że w przeszłości Kayah poszła pod nóż. I to nie jeden raz! Pierwszą operację plastyczną przeszła jeszcze jako nastolatka! Miała zaledwie 16 lat, gdy poprawiła sobie... odstające uszy.

Poprosiłam, by na urodziny nikt mi nie dawał prezentów, tylko pieniądze na operację. Bardzo mi na niej zależało. Bardzo się nacierpiałam - wyznała po latach.

Kolejny zabieg przeszła po tym, jak stała się sławna. Tym razem zdecydowała się na korektę nosa, który od zawsze był źródłem jej kompleksów. Rinke Rooyens (56 l.), były mąż piosenkarki, stwierdził kiedyś, że pozując do wspólnych zdjęć miała zwyczaj zakrywania nosa. Kayah nigdy nie ukrywała faktu, że zwęziła sobie czubek nosa.

Sama wolałam poinformować o swojej operacji, żeby potem nikt mi nie zarzucał czegoś, a ja miałabym się wypierać. To był śmieszny zabieg, który urósł do historii, którą się wszędzie opowiada. Jedna dziennikarka twierdzi nawet, że nie wychodzę na miasto bez makijażu, bo mam blizny. Głupota ludzka nie ma granic - cytował słowa artystki portal Fakt.pl.

Dziś Kayah podchodzi do tego z dużym dystansem. Niedawno w ramach projektu "Enklawa" udzieliła krótkiego wywiadu, w którym zdecydowała się na kilka szczerych wyznań. Artystka przyznała, że dziś jej życie wygląda zupełnie inaczej, niż to sobie kiedyś wyobrażała. Zdradziła też, że być może z potrzeby wypełnienia pustki często spogląda na nieruchomości na sprzedaż. Przy okazji stwierdziła, że jej pasją jest architektura wnętrz.

Nie jest to jej jedyna pasja! Kolejna ma coś wspólnego z jej... nosem!

No i jeszcze jest jedna pasja. Otóż mam nos nie tylko na zdjęciach. Kiedyś go nie akceptowałam, a w tej chwili już mi wszystko jedno. [...] Jest bardzo sprawny, ponieważ naprawdę mam talent do zapachów - powiedziała Kayah.