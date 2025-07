Kayah nie kryje żalu. Marzyła o rodzinie jak z obrazka, a dziś przyznaje: "Nie udało mi się"

Kayah wróciła wspomnieniami do czasów, gdy spędzała wakacje u dziadków w Białymstoku. Choć dziś to miejsce wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, ona nadal nosi je w sercu.

Myślę, że to właśnie wrażliwość, bujność przyrody i zupełnie inna mentalność ludzi stamtąd ukształtowały mnie jako człowieka. Tam uczy się akceptacji, zrozumienia, że każdy ma prawo mieć swoje wady, bo jesteśmy tylko ludźmi. Moje dzieciństwo tam było czymś wyjątkowym . Bardzo tęsknię za moją babcią i szczególnie za tamtym Białymstokiem, który już w tej chwili nie istnieje, bo te wszystkie sady, te piękne domy drewniane, no po prostu zaorali. Natomiast to jest bardzo żywe w mojej pamięci.

– mówiła Kayah z nostalgią w rozmowie z Enklawa.

Artystka przyznała, że dziś jej życie wygląda zupełnie inaczej, niż to sobie kiedyś wyobrażała.

Tymczasem rzeczywistość ułożyła się inaczej. Syn się wyprowadził, ukochany pies zmarł trzy miesiące temu, a Kayah zamieszkała z mamą.

– wyznała szczerze podczas wywiadu.

Zdradziła też, że być może z potrzeby wypełnienia tej pustki tak często spogląda na nieruchomości na sprzedaż.

Myślę, że nabywając jakąś nieruchomość, mam jakąś nadzieję, że to właśnie będzie to, o czym ja marzę. Ale przecież tak naprawdę to my naszą energią zapełniamy ten dom i ja myślę, że muszę się uporać z moją energią braku. Po prostu.