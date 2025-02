Ojciec Kayah nie żyje. Poruszający wpis gwiazdy. W cieniu smutna historia ich relacji

Wieczorem 23 lutego 2025 roku Kayah podzieliła się ze swoimi fanami tragicznie smutną wiadomością. Ojciec wokalistki nie żyje. Artystka pożegnała go utworem "Pieśń Przejścia" na swoim profilu na Instagramie.

Kayah do postu o śmierci taty dołączyła nagranie z płonącą świecą i z zegarem z wyświetloną godziną: 19.13. Artystka pożegnała go utworem "Pieśń Przejścia", nagranym wspólnie z Miuoshem oraz Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk"

We wrześniu 2024 roku Kayah podzieliła się z mediami wspomnieniami ze swojego dzieciństwa. Okazuje się, że wielka gwiazda polskiej piosenki, którą tłumy "noszą na rękach", w głębi ducha jest nieśmiała i zakompleksiona. Wokalistka z tego powodu w wieku 57 lat postanowiła udać się na terapię. Okazało się, że za jej stanem emocjonalnym ukryta jest postać ojca. Tata Kayah zostawił ją i jej mamę i odszedł do innej kobiety, kiedy przyszła gwiazda była jeszcze dzieckiem.

Dziś Kayah jest smutno, bo straciła tatę na zawsze. Stoją przy niej murem przyjaciele z branży i wierni fani. Pod jej postem na Instagramie natychmiast pojawiły się kondolencje i słowa wsparcia.

Przytulam do serca i przeogromnie współczuję💔

