Kayah postanowiła nacieszyć się urokami Trójmiasta. Spacerując po sopockiej plaży, wyglądała na w pełni zrelaksowaną. W luźnej, letniej stylizacji artystka prezentowała się swobodnie, a jej obecność nie umknęła czujnemu oku fotoreporterów.

Kayah wyleguje się na sopockiej plaży!

Kayah została przyłapana przez fotoreporterów na sopockiej plaży. Gwiazda miała na sobie niebieskie spodnie, szarą bluzę, apaszkę oraz wielką torbę zarzuconą na ramię. W pewnym momencie wielka gwiazda zdecydowała się położyć na leżaku i podwinąć spodnie. Może chciała opalić nóżki? Po odpoczynku gwiazda udała się do pobliskiej kawiarni i kupiła shake najprawdopodobniej truskawkowy.

To jednak nieplażowe spacery były głównym powodem wizyty Kayah w Sopocie. Gwiazda przyjechała tam, by uczcić okrągłą rocznicę premiery albumu "Kamień" – płyty, która w 1995 roku rozpoczęła jej solową karierę i na zawsze zmieniła krajobraz polskiej muzyki.

Kayah szaleje na scenie w Sopocie

Podczas koncertu w Operze Leśnej Kayah udowodniła, że mimo upływu lat, jej głos i sceniczna charyzma są wciąż na najwyższym poziomie. Repertuar wieczoru był hołdem dla albumu "Kamień” – usłyszeliśmy największe przeboje gwiazdy.

To, co uczyniło koncert jeszcze bardziej wyjątkowym, to obecność gości specjalnych. Na scenie pojawili się artyści, z którymi Kayah przez lata tworzyła niezapomniane duety. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Goran Bregović, z którym współtworzyła legendarną płytę "Kayah i Bregović", a także młodsi wykonawcy, z którymi Kayah dzieliła scenę w ostatnich latach. Każdy wspólny występ niósł ze sobą ogromny ładunek emocji, przypominając, jak ważną postacią jest Kayah dla polskiej sceny.

Nie zabrakło momentów wzruszenia. Artystka kilkukrotnie dziękowała fanom za lojalność i miłość, która przez lata towarzyszyła jej twórczości. Koncert zakończył się owacjami na stojąco. Kayah nie kryła wzruszenia, a publiczność długo nie pozwalała jej zejść ze sceny.

